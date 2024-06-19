У Рівному до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна засудили 56 депутатів Держдуми Російської Федерації, повідомляє Рівненська обласна прокуратура.

В Україні оголосили вирок 56 депутатам Держдуми РФ - подробиці

«За публічного обвинувачення прокурорів Рівненської обласної прокуратури 56 депутатів Державної думи Російської Федерації визнано винними у посяганні на територіальну цілісність і недоторканість України, що призвело до загибелі людей та інших тяжких наслідків», - ідеться у повідомленні.

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Депутатів заочно засудили до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна. Прокурор довів, що 15 лютого 2022 року посадовці проголосували за звернення до президента Росії про визнання незалежності так званих «ДНР» і «ЛНР».

Вже за тиждень, 22 лютого 2022 року – за проєкти федеральних законів про ратифікацію Договорів про дружбу, співробітництво та взаємну допомогу між РФ і цими так званими «республіками».

Пізніше, результат, в тому числі й цих голосувань, дав «старт» протиправному повномасштабному вторгненню російських військ на територію України та воєнним злочинам, які чинить Росія в Україні.

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У ході слідства на кожного фігуранта зібрано по кілька томів матеріалів кримінального провадження, які підтверджують їх винуватість.

Наразі російських депутатів оголошено у розшук. Строк відбуття покарання буде рахуватися з моменту їх затримання. При цьому п’ятеро обвинувачених – вихідці з України.

У прокуратурі зазначили, що фактично кожен з цих «обранців» має або подвійне громадянство, або нерухомість чи інші активи в країнах цивілізованого світу. Тому в будь-якій з цих держав вони будуть затримані, а майно - конфісковане.

Воєнні злочини росіян - що відомо

Навесні 2022 року озброєні групи росіян проводили на Луганщині «рейди» для виявлення місцевих жителів, які мали активну громадянську позицію і «заважали» встановленню окупаційного режиму.

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Вони викрадали людей із власних помешкань до російських катівень і піддавали тортурам, щоб схилити до співпраці. Серед потерпілих були депутат районної ради та державні службовці.

Росія застосувала тактику навмисного голоду під час захоплення Маріуполя у 2022 році. Стратегія відмови в їжі в Маріуполі під час облоги може бути рівнозначна військовому злочину.

Російська окупаційна влада окупованої частини Луганщини погрожувала не виписувати новонароджених з пологового, якщо хоча б в одного з батьків немає російського паспорту. Такі дії окупантів вважаються геноцидом.

Правоохоронці ідентифікували понад 100 росіян, які вчинили воєнні злочини в Бучі під Києвом на початку повномасштабного вторгнення. Деокуповане місто стало першим масштабним свідченням жорстоких злочинів росіян, які сколихнули весь світ.