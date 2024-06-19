Військові РФ, ймовірно, готуються до українського наступу на територію тимчасово окупованого Кримського півострова із залученням десанту, повідомили в партизанському русі "АТЕШ".

РФ готується до висадки десанту ЗСУ в Криму

За даними "АТЕШ", у військ РФ з'явилися нові вогневі позиції на території Євпаторії.

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Зазначається, що старі позиції також зміцнюють і модернізують. На думку "АТЕШ", це свідчить про спробу Росії підготуватися до "найгірших сценаріїв".

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Також військовослужбовці 68 окремого морського інженерного полку РФ, які займаються спорудженням фортифікаційних об'єктів та запасних позицій, почали частіше обговорювати перспективи використання Україною літаків F-16 та нового ракетного озброєння по території Криму.

"Ця інформація є важливою для розуміння поточної ситуації, пошуків слабких місць на узбережжі та підготовки до оперативної ліквідації існуючих вогневих позицій", – пояснили в АТЕШ.

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ССО уразили ЗРК Росії в тимчасово окупованому Криму

Нагадаємо, що в ніч проти 10 червня ЗСУ успішно вдарили по зенітному ракетному дивізіону С-400 росіян у районі Джанкоя, а також по двох зенітних ракетних дивізіонах С-300 біля Чорноморського та Євпаторії в тимчасово окупованому Криму.

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Випущені українцями ракети не змогла збити російська ППО. 

Також у Генштабі зазначили про подальшу детонацію боєкомплектів у всіх трьох районах стартових позицій зенітних ракетних дивізіонів РФ.

Тієї ж ночі в кількох районах Криму місцеве населення чуло вибухи. У селі Михайлівка в Сакському районі зникло світло, а біля Наумівки атаки міг зазнати військовий об'єкт загарбників.

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