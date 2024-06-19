Військові РФ, ймовірно, готуються до українського наступу на територію тимчасово окупованого Кримського півострова із залученням десанту, повідомили в партизанському русі "АТЕШ".
РФ готується до висадки десанту ЗСУ в Криму
За даними "АТЕШ", у військ РФ з'явилися нові вогневі позиції на території Євпаторії.
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Зазначається, що старі позиції також зміцнюють і модернізують. На думку "АТЕШ", це свідчить про спробу Росії підготуватися до "найгірших сценаріїв".
Також військовослужбовці 68 окремого морського інженерного полку РФ, які займаються спорудженням фортифікаційних об'єктів та запасних позицій, почали частіше обговорювати перспективи використання Україною літаків F-16 та нового ракетного озброєння по території Криму.
"Ця інформація є важливою для розуміння поточної ситуації, пошуків слабких місць на узбережжі та підготовки до оперативної ліквідації існуючих вогневих позицій", – пояснили в АТЕШ.
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Нагадаємо, що в ніч проти 10 червня ЗСУ успішно вдарили по зенітному ракетному дивізіону С-400 росіян у районі Джанкоя, а також по двох зенітних ракетних дивізіонах С-300 біля Чорноморського та Євпаторії в тимчасово окупованому Криму.
Випущені українцями ракети не змогла збити російська ППО.
Також у Генштабі зазначили про подальшу детонацію боєкомплектів у всіх трьох районах стартових позицій зенітних ракетних дивізіонів РФ.
Тієї ж ночі в кількох районах Криму місцеве населення чуло вибухи. У селі Михайлівка в Сакському районі зникло світло, а біля Наумівки атаки міг зазнати військовий об'єкт загарбників.