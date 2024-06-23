У напівтемному джаз-холі молода українська музикантка у складі джазового колективу грає на бандурі, перебираючи струни інструменту розміром у половину її зросту.

Її звуть Ганна Соловей, а інструмент, на якому вона грає – це бандура, традиційний український народний інструмент, міцно пов’язаний із становленням української ідентичності.

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«Цей інструмент вигадали й створили українці, в ньому душа України», – говорить вона Kyiv Post.

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Нове покоління українських артистів продовжує зараз досліджувати безмежні можливості музики. І джаз, музичний жанр, поціновувачі якого завжди намагалися вийти за межі усталених норм, дає музикантам, схильним до експериментів – як та ж таки Соловей з її класичною музичною освітою – ідеальне поле для творчості.

«Протягом останніх двох років навчання в музичній школі я почала грати на фортепіано й захопилася гармоніями, які виходять за межі класичних», – розповіла музикантка Kyiv Post.

Бандура та її історичні витоки

Бандура – це інструмент, який у свідомості кожного українця тісно пов'язаний із козацькою спадщиною України. Цей вдалий синтез лютні й цитри розвинувся у давні часи на основі кобзи – іншого уславленого українського струнного інструмента, який за формою нагадує лютню, але за звучанням подібний до гуслів.

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Кількість струн на бандурі може бути різною в різних модифікаціях цього інструменту – від 20 до 65 струн, які утворюють чотири або п'ять октав. Таким чином за повнозвучністю бандура стоїть десь між шестиструнною гітарою (з її чотирма октавами) й звичайним 88-клавішним піаніно (із сімома октавами).

Саме на цьому інструменті грали кобзарі – сліпі мандрівні музики, більшість із яких у минулому були козаками, що втратили зір у турецькій неволі й заробляли собі на хліб, граючи на бандурі та співаючи народних пісень. Але у ХІХ столітті бандурою зацікавилися композитори й музиканти, які здобули класичну музичну освіту в Європі, і це дуже посприяло популяризації цього інструмента серед українців та навіть за кордоном.

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Українець у козацькому одязі грає на бандурі. Фото: PxHere/невідомий автор

Зображення інструментів, схожих на лютню, можна знайти на фресках XI століття, тобто часів Київської Русі, втім, коли з’явилася бандура як така, точно не відомо.

Відомо, що на початку ХХ століття, з активізацією боротьби за незалежність України, грі на бандурі навчали в українських школах та вишах. Не дивно, що цей народний музичний інструмент став символом української національної ідентичності.

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І саме це стало причиною того, що за радянських часів кобзарів та й взагалі бандуристів комуністична влада жорстоко переслідувала та навіть знищувала. Чимало музик за часів сталінізму загинуло або зникло безвісти.

Існує легенда, що у 1932 чи 1933 році у Харкові відбувся з’їзд бандуристів і кобзарів, на який зібрали народних музик з усієї України нібито з метою зібрати та записати для нащадків їхні пісні й балади про непросту долю українського народу. Але одразу після того, як кобзарі зібралися, їх вивели із зали, а потім вивезли до лісу та стратили.