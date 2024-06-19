Агент російської Федеральної служби безпеки (ФСБ), який коригував ракетні удари по Одесі, отримав 15 років тюрми з конфіскацією майна, повідомляє пресцентр СБУ.

СБУ викрила шпигуна російської спецслужби - подробиці

Місцевий житель коригував повітряні удари РФ по території південного регіону України. Передусім йдеться про ракетно-дронові атаки на цивільну інфраструктуру Одеси.

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Для наведення ворожого вогню агент фіксував геолокації потенційних цілей, а потім месенджером направляв їх своєму російському куратору.

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«Крім того, після обстрілів міста він обходив місця «прильотів», щоб з’ясувати їхні наслідки і «прозвітувати» про це ФСБ», - додали в СБУ.

Водночас зловмисник намагався виявити пункти базування зенітно-ракетних комплексів ППО, що обороняють Одесу.

Співробітники СБУ затримали російського агента у березні 2023 року на спробі передачі розвідданих агресору.

Більше по темі СБУ затримала понад 10 посадовців, які торгували фіктивними довідками ВЛК Служба безпеки ліквідувала ще 5 схем ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон чоловіків призовного віку.

Під час обшуку в помешканні прихильника РФ вилучили комп’ютерну техніку та мобільні телефони із доказами його злочинної діяльності.

Яке покарання отримав поплічник Росії

На підставі зібраних доказів його визнали винним за:

ч. 2 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ тощо)

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.

Суд призначив зловмиснику 15 років тюрми з конфіскацією майна.

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СБУ затримала зрадницю, яка коригувала удари по Харкову

Нагадаємо, що 12 червня Служба безпеки повідомляла про затримання місцевої мешканки, яка намагалась установити й передати РФ розвіддані про місця найбільшого зосередження особового складу та військової техніки оборонців міста.

Вона об’їжджала територію Харкова та випитувала дані під час розмов зі знайомими. Далі вона надсилала отриману інформацію в російський Телеграм-канал, який адмініструється спецслужбами Росії.

Зазначалося, що вона сама знайшла ворожий Телеграм-канал і запропонувала там свою допомогу у війні проти України.

Про те, яке покарання загрожує зловмисниці, читайте в матеріалі Kyiv Post тут.