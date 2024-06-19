Державне бюро розслідувань повідомило підозри екскомандиру спецпідрозділу "Беркут" УМВС України у Севастополі та одному з його підлеглих, які здійснили перші постріли по учасниках Революції гідності 20 лютого 2014 року, повідомили у ДБР.

Встановили ексберкутівців, які здійснили перші постріли під час Революції гідності

Підозрювані були безпосередніми виконавцями масових розстрілів активістів Майдану та фактично були першими, хто почав стрільбу по мітингувальниках.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

За даними слідства, 20 лютого 2014 року на вул. Інститутській в Києві ці міліціонери спецпідрозділу “Беркут” за наказом вищого керівництва застосували до учасників акцій протесту вогнепальну зброю, споряджену патронами з свинцевою картеччю.

Advertisement

Через них загинуло троє мітингувальників, а ще троє отримали вогнепальні поранення різного ступеня тяжкості.

Їх постріли фактично стали поштовхом до продовження вчинення умисних вбивств учасників акцій протесту, уже з застосуванням нарізної табельної автоматичної та снайперської вогнепальної зброї, бійцями спецпідрозділів київського "Беркута" та внутрішніх військ МВС України.

Через їхні дії загинуло 48 учасників акцій протесту та ще 90 отримали вогнепальні кульові поранення.

Advertisement

Після цих подій, командир севастопольського "Беркута" разом з працівниками очолюваного підрозділу аби уникнути відповідальності втекли до Севастополя, де згодом перейшли на бік РФ та сприяли анексії півострова.

Яке покарання загрожує ексберкутівцям

За даним епізодом злочинних дій досудове розслідування триває.

За вчинення цих злочинів, командиру севастопольського "Беркута" та його підлеглому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від десяти до п'ятнадцяти років або довічне позбавлення волі.

Обвинувальний акт щодо екскомандира "Беркуту" в Криму скерували до суду

У травні Державне бюро розслідувань скерувало до суду обвинувальний акт щодо колишнього командира загону особливого призначення "Беркут" управління Міністерства внутрішніх справ України у Севастополі.

Advertisement

Під керівництвом командира підлеглі 18-20 лютого 2014 року застосували табельну вогнепальну зброю, спецзасоби та надмірне фізичне насильство до учасників мирної акції протесту на Майдані у столиці.

Вони вчинили умисні вбивства та завдали протестувальникам тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості.