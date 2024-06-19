Шість сотень незаконно вивезених Росією дітей вже вдалося повернути в Україну, однак загалом росіяни депортували понад 20 тисяч маленьких українців.

Про це повідомив посол України в Нідерландах Олександр Карасевич під час свого виступу в МКЗБ (Міжнародна комісія з питань зниклих безвісти) у Гаазі, передає кореспондент Укрінформу.

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Росія вивезла понад 20 тисяч українських дітей - подробиці

“Якщо подивитися на масштаб російських злочинів, то цей масштаб величезний. Самі росіяни стверджують, що вони депортували 700 тисяч дітей з території України на свою територію. Але ми маємо дані про близько 20 тисяч таких випадків, і на жаль, наразі тільки 600 переміщених дітей, що були вивезені, повернулися назад додому”, - сказав він.

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Карасевич наголосив, що після депортації в Росію українським дітям змінюють громадянство, імена, віддають на усиновлення в російські родини.

“Таке незаконне вивезення дітей, а також така русифікація наших дітей є частиною геноцидної політики проти нашого народу”, - сказав він.

Проєкт “Bring Kids Back UA” як механізм повернення дітей - що відомо

Олександр Карасевич зазначив, що було запущено проєкт “Bring Kids Back UA”, що є комплексним планом дій на виконання доручення Президента України Володимира Зеленського.

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Він об’єднує зусилля всіх органів влади України, інших держав, міжнародних та неурядових організацій заради повернення на батьківщину всіх українських дітей, які були незаконно депортовані Росією.

Будь-яка країна, організація чи особа можуть долучитись до реалізації цієї ініціативи в рамках плану дій.

За його словами, до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей вже входить 37 країн, нещодавно до неї також приєдналася Аргентина.

Варто зазначити, що круглий стіл у Гаазі є частиною серії заходів, організованих МКЗБ у 2024 році в Києві, Варшаві та інших столицях, щоб представити та обговорити ефективні стратегії пошуку осіб, зниклих безвісти під час війни, що триває.