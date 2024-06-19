У Києві частина пішохідного тротуару з Повітрофлотського мосту обвалилась на дорожнє покриття.

Журналістка Kyiv Post була у швидкісному трамваї, коли водій зупинився і не зміг продовжити рух. Пасажири побачили, що транспорт розвертається або здає назад від мосту.

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Через обвал пішохідної зони Повітрофлотського мосту перекрито рух транспорту, автівки стоять у великих заторах.

Журналістка Kyiv Post з місця подій повідомляє, що залізобетонна балка перегородила рух транспорту в обидві сторони по вул. Жилянській/Берестейському проспекту.

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Пасажири почали виходити з трамваїв, бо перестали працювати лінії електромереж. Люди продовжили шлях пішки.

Водії легкових автомобілів власноруч прибрали бетонні блоки з перекритого заїзду з вул. Жилянської на міст, щоб відновити хоч якийсь відсоток руху.

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Зі сторони Петропавлівської Борщагівки у напрямку Центрального залізничного вокзалу великий затор.

 

Лія Власюк
Лія Власюк
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