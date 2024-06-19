"Спочатку вони зруйнували мурал "Мілана", де була зображена дівчинка, яка постраждала під час обстрілів на "Східному". Тепер демонтували пам'ятник жертвам цього терористичного акту», - йдеться в повідомленні.

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У міськраді зазначили, що російські окупанти продовжують знищувати пам‘ять про власні злочини у Маріуполі.

Пам'ятник жертвам обстрілу мікрорайону "Східний" - що відомо

24 січня 2015 року Росія обстріляла житловий масив Маріуполя "Східний" з установок РСЗВ "Град". Загинула 31 людина, у тому числі двоє дітей, ще 125 мирних жителів отримали поранення, серед них 9 дітей. Будівлі та інфраструктура міста зазнали значних руйнувань.

Памʼятник відкрили у червні 2015 року. Меморіальну плиту з чорного граніту встановили біля храму - неподалік від будинків, які опинилися під вогнем російських "градів".

Окупанти знесли пам'ятник до 500-річчя козацтва у Маріуполі

У квітні 2023 року російську окупанти демонтували пам'ятний знак, встановлений у центрі міста на честь 500-річчя українського козацтва.

Росіяни раніше вже демонтували пам'ятники жертвам Голодомору та захисникам України, а також знищили всі мурали.

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Замість них окупанти встановлюють пам'ятні знаки вбивцям - російським військовим, які брали участь у блокаді міста та вбивствах мирних людей.