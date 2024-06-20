Після від'їзду з Північної Кореї президент Росії Владімір Путін прибув у середу з дводенним державним візитом до В'єтнаму. Як і напередодні у Пхеньяні, Путін підпише угоди з лідером цієї країни і спробує продемонструвати фронт солідарності з другою азійською країною, яка підтримує його вторгнення в Україну.
Путін має зустрітися з генеральним секретарем Комуністичної партії В'єтнаму Нгуєн Фу Чонгом, президентом То Ламом, прем'єр-міністром Фам Мінь Чінем і головою парламенту Чан Тхань Маном.
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В'єтнам не надіслав свого представника на Саміт миру, який відбувся минулого тижня у Швейцарії, так само як і Китай і, звичайно, Північна Корея. Натомість в'єтнамська делегація на чолі із заступником міністра закордонних справ поїхала до Росії на зустріч країн БРІКС (Бразилія, Росія, Індія, Китай, Південна Африка, Іран, Єгипет, Ефіопія та Об'єднані Арабські Емірати).
Кремлівські ЗМІ " РІА Новості" і "ТАСС" повідомили, що Путін і керівництво В'єтнаму обговорюватимуть партнерство.
У той час як Росія є основним постачальником зброї до В'єтнаму, Сполучені Штати є його найбільшим торгівельним партнером. Президент США Джо Байден відвідав Ханой у вересні минулого року, і його адміністрація висловила своє рішуче несхвалення прийому, організованого для російського диктатора, якого розшукує Міжнародний кримінальний суд за воєнні злочини.
«Жодна держава не повинна надавати Путіну платформу для просування його агресивної війни чи будь-яким іншим чином дозволяти йому нормалізувати свої звірства", — заявив цього тижня речник посольства США в Ханої.
СБУ затримала російського інформатора у Харкові, ще одного в Одесі засуджено до 15 років ув'язнення
У середу Служба безпеки України (СБУ) повідомила, що затримала українця, ймовірно завербованого російськими агентами на платформі онлайн-знайомств у Telegram, за звинуваченням у передачі інформації та зображень українських збройних сил та об'єктів поблизу Харкова.
Російські агенти вибрали чоловіка, який, за їхніми словами, симпатизував Москві, з метою отримання інформації про місцевість для завдання точкових ударів по Харківській області.
"СБУ вилучила у підозрюваного телефон, яким він спілкувався зі своїм російським "другом" та фотографував військові об'єкти", — йдеться у повідомленні СБУ. Співробітники спецслужби затримали інформатора "на гарячому" під час фотографування української військової спецтехніки.
Чоловікові загрожує вісім років позбавлення волі. Це одна з тисяч кримінальних справ проти підозрюваних і вже засуджених інформаторів з початку російського вторгнення.
Також у середу в іншій не пов'язаній справі СБУ оголосила, що чоловік, якого заарештували в березні за звинуваченням у державній зраді, був засуджений до 15 років ув'язнення. Його визнали винним у тому, що він допомагав шпигунській службі ФСБ Росії визначати цілі для ударів у південній частині Одеської області.
"Він коригував повітряні удари російської авіації по території південного регіону України, насамперед удари ракет і безпілотників по об'єктах цивільної інфраструктури Одеси", — повідомили в СБУ.
#Ukraine 🇺🇦🫡😎💥— Jane 🇩🇰🇺🇦 (@jane_sinding) June 15, 2024
The military counter-intelligence of the #SBU arranges revenge on the occupiers in the #Kharkiv direction
Only in the last two weeks, soldiers of the Department of Military Counterintelligence of the SBU destroyed: 👇 pic.twitter.com/42abGKSdW0
У Херсоні від російських снарядів загинув мирний житель, є поранені
У середу в результаті обстрілу Херсона російською артилерією загинув 52-річний мирний житель, ще один був поранений.
"На жаль, у лікарні помер 52-річний чоловік, поранений сьогодні внаслідок ворожого обстрілу", — повідомив у соціальних мережах голова Херсонської міської військово-цивільної адміністрації Роман Мрочко.
Чоловік дістав закриту черепно-мозкову травму та осколкові поранення внаслідок обстрілу Дніпровського району міста, під час якого постраждала ще одна людина.
Інститут вивчення війни (ISW) повідомив, що цього тижня російські та українські війська продовжили бойові дії на лівому березі Дніпра в Херсонській області в районі населених пунктів Кринки та Козачі Лагері, причому українські війська відвоювали деякі позиції поблизу цих населених пунктів.
Ukrainian forces recaptured positions near Starytsya and Russian forces recently advanced near Chasiv Yar and Donetsk City and in east (left) bank Kherson Oblast. pic.twitter.com/3LVo6gMnF1— Critical Threats (@criticalthreats) June 20, 2024
У Франції зростає рух за запровадження санкцій проти російського СПГ в Європі
У середу комітет Сенату Франції запропонував припинити імпорт російського скрапленого природного газу (СПГ) і закликав ЄС запровадити санкції проти інших видів палива, які наразі не включені до списку.
На початку вторгнення Москви в Україну західні країни наклали санкції на сиру нафту і продукти її переробки, а також припинили постачання російського газу трубопроводами, але під ці санкції не підпав СПГ, який використовується, зокрема, для опалення.
Агенція Франс Пресс (AFP) повідомила, що у звіті комітету міститься заклик до Франції зайняти провідну позицію в ЄС, "запропонувавши включити російський СПГ до списку санкційних енергетичних продуктів і подати приклад іншим, якнайшвидше припинивши імпорт російського СПГ до Франції".
Наразі провідна французька енергетична компанія TotalEnergies продовжує транспортувати газ із сибірських родовищ до Європи. У звіті комітету пропонується, щоб держава отримала спеціальні акції з правом голосу в компанії, щоб мати більший вплив на стратегічні рішення TotalEnergies. AFP зазначає, що великим відсотком власності корпорації володіють північноамериканські акціонери.
Після розслідування, ініційованого Партією зелених і невдовзі підтриманого іншими фракціями в Сенаті, вони також закликали французькі компанії припинити існуючі та заплановані нафтогазові проєкти в Азербайджані, який є великим нафтопереробним центром і який, до речі, прийматиме конференцію ООН з кліматичних змін у листопаді.
TotalEnergies підкреслила, що постачання американського СПГ до Європи матиме вирішальне значення для заміщення російських джерел, але для збільшення цих потужностей потрібно пройти довгий шлях.