Після від'їзду з Північної Кореї президент Росії Владімір Путін прибув у середу з дводенним державним візитом до В'єтнаму. Як і напередодні у Пхеньяні, Путін підпише угоди з лідером цієї країни і спробує продемонструвати фронт солідарності з другою азійською країною, яка підтримує його вторгнення в Україну.

Путін має зустрітися з генеральним секретарем Комуністичної партії В'єтнаму Нгуєн Фу Чонгом, президентом То Ламом, прем'єр-міністром Фам Мінь Чінем і головою парламенту Чан Тхань Маном.

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В'єтнам не надіслав свого представника на Саміт миру, який відбувся минулого тижня у Швейцарії, так само як і Китай і, звичайно, Північна Корея. Натомість в'єтнамська делегація на чолі із заступником міністра закордонних справ поїхала до Росії на зустріч країн БРІКС (Бразилія, Росія, Індія, Китай, Південна Африка, Іран, Єгипет, Ефіопія та Об'єднані Арабські Емірати).

Кремлівські ЗМІ " РІА Новості" і "ТАСС" повідомили, що Путін і керівництво В'єтнаму обговорюватимуть партнерство.

У той час як Росія є основним постачальником зброї до В'єтнаму, Сполучені Штати є його найбільшим торгівельним партнером. Президент США Джо Байден відвідав Ханой у вересні минулого року, і його адміністрація висловила своє рішуче несхвалення прийому, організованого для російського диктатора, якого розшукує Міжнародний кримінальний суд за воєнні злочини.

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«Жодна держава не повинна надавати Путіну платформу для просування його агресивної війни чи будь-яким іншим чином дозволяти йому нормалізувати свої звірства", — заявив цього тижня речник посольства США в Ханої.

СБУ затримала російського інформатора у Харкові, ще одного в Одесі засуджено до 15 років ув'язнення

У середу Служба безпеки України (СБУ) повідомила, що затримала українця, ймовірно завербованого російськими агентами на платформі онлайн-знайомств у Telegram, за звинуваченням у передачі інформації та зображень українських збройних сил та об'єктів поблизу Харкова.

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Російські агенти вибрали чоловіка, який, за їхніми словами, симпатизував Москві, з метою отримання інформації про місцевість для завдання точкових ударів по Харківській області.

"СБУ вилучила у підозрюваного телефон, яким він спілкувався зі своїм російським "другом" та фотографував військові об'єкти", — йдеться у повідомленні СБУ. Співробітники спецслужби затримали інформатора "на гарячому" під час фотографування української військової спецтехніки.

Чоловікові загрожує вісім років позбавлення волі. Це одна з тисяч кримінальних справ проти підозрюваних і вже засуджених інформаторів з початку російського вторгнення.

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Також у середу в іншій не пов'язаній справі СБУ оголосила, що чоловік, якого заарештували в березні за звинуваченням у державній зраді, був засуджений до 15 років ув'язнення. Його визнали винним у тому, що він допомагав шпигунській службі ФСБ Росії визначати цілі для ударів у південній частині Одеської області.

"Він коригував повітряні удари російської авіації по території південного регіону України, насамперед удари ракет і безпілотників по об'єктах цивільної інфраструктури Одеси", — повідомили в СБУ.