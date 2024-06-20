Війська ЗС РФ 360 разів обстріляли Запоріжжя упродовж доби, повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

РФ обстрілює Запорізьку область

За його словами, від обстрілів постраждали Гуляйполе, Оріхів, Мала Токмачка, Новоандріївка, Роботине, Левадне, Малинівка та Малі Щербаки.

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Для комбінованих ударів Росія застосувала 136 дронів різних типів і здійснила 8 обстрілів із РСЗВ та 213 із артилерії. Від авіаційних ударів тричі постраждала Новоандріївка.

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За словами Федорова, до ОВА надійшли 9 повідомлень про руйнування житла. Водночас цивільне населення не постраждало.