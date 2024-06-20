Війська ЗС РФ 360 разів обстріляли Запоріжжя упродовж доби, повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

РФ обстрілює Запорізьку область

За його словами, від обстрілів постраждали Гуляйполе, Оріхів, Мала Токмачка, Новоандріївка, Роботине, Левадне, Малинівка та Малі Щербаки.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Для комбінованих ударів Росія застосувала 136 дронів різних типів і здійснила 8 обстрілів із РСЗВ та 213 із артилерії. Від авіаційних ударів тричі постраждала Новоандріївка.

Advertisement

За словами Федорова, до ОВА надійшли 9 повідомлень про руйнування житла. Водночас цивільне населення не постраждало.

РФ обстріляла Запоріжжя майже 380 разів – що відомо

Нагадаємо, що за попередню добу ворожі сили 379 разів обстріляли Запорізький регіон.

Як зазначалося, під обстрілами були Гуляйполе, Залізничне, Мала Токмачка, Новоандріївка, Роботине, Левадне, Воздвижівка та Малинівка.

В ОВА зафіксували 6 повідомлень про руйнування житла, але мирне населення не постраждало.

Росія здійснила майже 380 обстрілів на Запоріжжі
Більше по темі

Росія здійснила майже 380 обстрілів на Запоріжжі

Надійшли 6 повідомлень про руйнування житла.
Київ Пост
Київ Пост
Читати далі
Росіяни обстріляли Запорізьку область майже 330 разів за добу Запоріжжя
Росіяни обстріляли Запорізьку область майже 330 разів за добу
Київ Пост
15г тому
СБУ затримала агента ФСБ, який готував удари РФ по паливних базах Запоріжжя Запоріжжя
СБУ затримала агента ФСБ, який готував удари РФ по паливних базах Запоріжжя
Київ Пост
1д тому
Росія здійснила майже 380 обстрілів на Запоріжжі Запоріжжя
Росія здійснила майже 380 обстрілів на Запоріжжі
Київ Пост
2д тому
РФ понад 400 разів обстріляла Запорізький регіон за добу Запоріжжя
РФ понад 400 разів обстріляла Запорізький регіон за добу
Київ Пост
чер. 18
Спонсорований контент
" Попередній Хроніка війни в Україні. 20 червня: "Жодна держава не повинна давати Путіну платформу"
Далі » Євро-2024: результати матчів 19 червня