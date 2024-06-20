У середу, 19 червня, відбулися три матчі Євро-2024:
16:00 Група В: Хорватія – Албанія – 2:2
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19:00 Група А: Німеччина – Угорщина – 2:0
22:00 Група А: Шотландія – Швейцарія – 1:1
Хорватія та Албанія зіграли в нічию
Поєдинок другого туру групи В завершився результативною нічиєю збірних Хорватії та Албанії – 2:2.
Рахунок на "Фолькспаркштадіоні" в місті Гамбург на 11-й хвилині зустрічі відкрив півзахисник албанців Казім Лачі – ударом головою з близької відстані.
Хорвати в середині другого тайму відповіли голом Андрея Крамарича на 74-й хвилині та автоголом хавбека суперників Клауса Г'язули на 76-й. У компенсований час (90+5) Клаус Г'язула відновив паритет.
Німеччина виграла другий матч поспіль
Другий тур у квартеті А приніс перемогу господарям над збірною Угорщини – 2:0, передає Укрінформ.
У складі німців у Штутгарті голи забивали Джамал Мусіала, який відзначився на 22-й хвилині, та Ількай Гюндоган на 67-й.
Нічия між Шотландією та Швейцарією
У другому турі групи А на арені "Рейн Енергі Штадіон" у Кельні збірні Шотландії та Швейцарії зіграли внічию – 1:1.
На гол британця Скотта Мактомінея на 13-й хвилині влучним ударом відповів півзахисник швейцарців Джердан Шачірі на 26-й.
Другий тур Євро-2024: розклад матчів 20 червня
У четвер відбудуться три матчі:
Група C: 16:00. Словенія – Сербія (Мюнхен);
Група C: 19:00. Данія – Англія (Франкфурт-на-Майні);
Група B: 22:00. Іспанія – Італія (Гельзенкірхен).
Результати матчів Євро-2024 18 червня
Нагадаємо, що в четвертий день чемпіонату відбулися матчі: між Туреччиною та Грузією (3:1) і Португалією та Чехією (2:1).
Коли гратиме Україна на Євро-2024
П'ятниця, 21 червня, 16:00: Словаччина – Україна (Дюссельдорф);
Середа, 26 червня, 19:00: Україна – Бельгія (Штутгарт).