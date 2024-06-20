У середу, 19 червня, відбулися три матчі Євро-2024:

16:00 Група В: Хорватія – Албанія – 2:2

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19:00 Група А: Німеччина – Угорщина – 2:0

22:00 Група А: Шотландія – Швейцарія – 1:1

Хорватія та Албанія зіграли в нічию

Поєдинок другого туру групи В завершився результативною нічиєю збірних Хорватії та Албанії – 2:2.

Рахунок на "Фолькспаркштадіоні" в місті Гамбург на 11-й хвилині зустрічі відкрив півзахисник албанців Казім Лачі – ударом головою з близької відстані.

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Хорвати в середині другого тайму відповіли голом Андрея Крамарича на 74-й хвилині та автоголом хавбека суперників Клауса Г'язули на 76-й. У компенсований час (90+5) Клаус Г'язула відновив паритет.

Фото: AFP

Німеччина виграла другий матч поспіль

Другий тур у квартеті А приніс перемогу господарям над збірною Угорщини – 2:0, передає Укрінформ.

У складі німців у Штутгарті голи забивали Джамал Мусіала, який відзначився на 22-й хвилині, та Ількай Гюндоган на 67-й.

Фото: AFP

Нічия між Шотландією та Швейцарією

У другому турі групи А на арені "Рейн Енергі Штадіон" у Кельні збірні Шотландії та Швейцарії зіграли внічию – 1:1.

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На гол британця Скотта Мактомінея на 13-й хвилині влучним ударом відповів півзахисник швейцарців Джердан Шачірі на 26-й.

Фото: AFP

Другий тур Євро-2024: розклад матчів 20 червня

У четвер відбудуться три матчі:

Група C: 16:00. Словенія – Сербія (Мюнхен);

Група C: 19:00. Данія – Англія (Франкфурт-на-Майні);

Група B: 22:00. Іспанія – Італія (Гельзенкірхен).

Результати матчів Євро-2024 18 червня

Нагадаємо, що в четвертий день чемпіонату відбулися матчі: між Туреччиною та Грузією (3:1) і Португалією та Чехією (2:1).

Коли гратиме Україна на Євро-2024

П'ятниця, 21 червня, 16:00: Словаччина – Україна (Дюссельдорф);

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Середа, 26 червня, 19:00: Україна – Бельгія (Штутгарт).