Служба безпеки України за допомогою безпілотників минулої ночі атакувала нафтобази в Тамбовській області та у республіці Адигея РФ, повідомили джерела Kyiv Post.
Мешканці селища Енем в Адигеї та селища Афіпське у Краснодарському краї вночі повідомили про вибухи та пожежі. Там унаслідок атаки дронів пролунала серія вибухів, після чого спалахнула пожежа на Афіпському НПЗ, інформує російський новинний Телеграм-канал ASTRA.
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"Удари СБУ по підприємствах, які працюють на ВПК РФ, зменшують ресурси, завдяки яким ворог може вести війну, та змушують країну-агресора витрачатись на відновлення інфраструктури. Це додаткове навантаження на російський бюджет, який вже обтяжений санкціями та іншими економічними викликами. Служба й надалі працюватиме у цьому напрямку", – зазначило поінформоване джерело.
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За словами місцевого губернатора, вночі внаслідок нальоту безпілотників сталася пожежа на нафтобазі в селищі Енем Тахтамукайського району. О 6-й ранку пожежно-рятувальними підрозділами займання повністю ліквідували. Площа пожежі становила близько 400 квадратних метрів. Постраждалих та загрози для мешканців немає.
Також оперштаб Краснодарського краю повідомив про удар по Слов'янську-на-Кубані. За їхніми даними, безпілотник упав на приватний будинок, його повністю зруйновано. Як зазначається, внаслідок удару є один загиблий.
На місці працювали всі оперативні та екстрені служби й розбирали завали.
Як зазначає ASTRA, в Енемі знаходиться нафтобаза "ЛУКОЙЛ-Югнафтопродукт". За 8 кілометрів від Енема – Афіпський НПЗ.
Також відео з наслідками удару по НПЗ у Краснодарському краї опублікував український журналіст Андрій Цаплієнко у своєму Телеграм.
Згодом ASTRA повідомила про спалах резервуару на території Платонівської нафтобази в Расказівському муніципальному окрузі Тамбовської області РФ.
За словами місцевого губернатора, ймовірною причиною займання був нічний наліт безпілотників.
На цих об’єктах росіяни переробляли та зберігали сировину та готову продукцію, що згодом віправлялася на потреби ЗС РФ. Після серії влучань дронів СБУ на обох об’єктах розпочалися пожежі.
Водночас в міноборони РФ заявляли, що російське ППО вночі 20 червня нібито ліквідувало приблизно 15 безпілотників: шість над територією Республіки Адигея, три – над територією Брянської області, три – над Краснодарським краєм і по одному в Ростовській, Бєлгородській та Орловській областях.