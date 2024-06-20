Служба безпеки України за допомогою безпілотників минулої ночі атакувала нафтобази в Тамбовській області та у республіці Адигея РФ, повідомили джерела Kyiv Post.

Мешканці селища Енем в Адигеї та селища Афіпське у Краснодарському краї вночі повідомили про вибухи та пожежі. Там унаслідок атаки дронів пролунала серія вибухів, після чого спалахнула пожежа на Афіпському НПЗ, інформує російський новинний Телеграм-канал ASTRA.

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"Удари СБУ по підприємствах, які працюють на ВПК РФ, зменшують ресурси, завдяки яким ворог може вести війну, та змушують країну-агресора витрачатись на відновлення інфраструктури. Це додаткове навантаження на російський бюджет, який вже обтяжений санкціями та іншими економічними викликами. Служба й надалі працюватиме у цьому напрямку", – зазначило поінформоване джерело.

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За словами місцевого губернатора, вночі внаслідок нальоту безпілотників сталася пожежа на нафтобазі в селищі Енем Тахтамукайського району. О 6-й ранку пожежно-рятувальними підрозділами займання повністю ліквідували. Площа пожежі становила близько 400 квадратних метрів. Постраждалих та загрози для мешканців немає.