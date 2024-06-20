РФ завдала ударів по 27 населених пунктах Херсонської області, через що пошкоджені 2 багатоповерхівки та 14 приватних будинків, повідомляє голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
РФ обстріляла Херсонщину
За його словами, від обстрілів постраждали Антонівка, Ромашкове, Білозерка, Придніпровське, Велетенське, Олександрівка, Іванівка, Новотягинка, Берислав, Червоний Маяк, Ольгівка, Михайлівка, Зміївка, Республіканець, Золота Балка, Львове, Одрадокам'янка, Гаврилівка, Трудолюбівка, Новомиколаївка, Потьомкіне, Шляхове, Мала Олександрівка, Новодмитрівка, Миколаївка та місто Херсон.
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Війська РФ також поцілили в торгівельний центр, елеватор, фермерське господарство та газогін.
Внаслідок обстрілів 1 людина загинула, ще 3 дістали поранення.
ЗС РФ обстріляли 19 населених пунктів Херсонщини – що відомо
Нагадаємо, що за попередню добу росіяни завдали ударів по 19 населених пунктах Херсонщини й пошкодили багатоповерхівку та 7 приватних будинків.
Також під обстріли потрапили території навчального закладу, заводу й ферми, гаражі та приватні автомобілі.
Через російську агресію поранені дві людини.