РФ завдала ударів по 27 населених пунктах Херсонської області, через що пошкоджені 2 багатоповерхівки та 14 приватних будинків, повідомляє голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

РФ обстріляла Херсонщину

За його словами, від обстрілів постраждали Антонівка, Ромашкове, Білозерка, Придніпровське, Велетенське, Олександрівка, Іванівка, Новотягинка, Берислав, Червоний Маяк, Ольгівка, Михайлівка, Зміївка, Республіканець, Золота Балка, Львове, Одрадокам'янка, Гаврилівка, Трудолюбівка, Новомиколаївка, Потьомкіне, Шляхове, Мала Олександрівка, Новодмитрівка, Миколаївка та місто Херсон.

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Війська РФ також поцілили в торгівельний центр, елеватор, фермерське господарство та газогін.

Внаслідок обстрілів 1 людина загинула, ще 3 дістали поранення.