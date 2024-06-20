Один із керівників американської компанії, що працює в оборонній та аерокосмічної галузі – Northrop Grumman – заявив у понеділок, що компанія планує налагодити виробництво боєприпасів на території України. Це перша публічна заява великого американського виробника зброї про намір виробляти боєприпаси в Україні.

Дейв Бартелл, директор з міжнародного бізнесу Northrop Grumman Defence System (NG), зробив цю заяву на виставці озброєнь Eurostatory у Парижі, де сказав, що українські оборонні фонди профінансують створення в Україні підприємства, на якому вироблятимуться боєприпаси середнього калібру.

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Стенлі Браун, представник Державного департаменту США, який також виступав на паризькій виставці озброєнь, сказав, що Вашингтон очікує на відкриття цього підприємства, і додав, що фінансована Сполученими Штатами програма допомоги Україні вартістю у 2 міліарди доларів може допомогти із фінансуванням нового виробництва.

Breaking Defense, інформаційна платформа, яка зосереджує свою увагу на галузі безпеки, нещодавно опублікувала матеріал, в якому цитує заяви Бартелла та Брауна, фактично підтвердивши, що вперше в історії філія американської військово-промислової компанії буде виробляти боєприпаси в Україні.

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NG виробляє кілька видів снарядів, які зазвичай використовуються для стрільби із ланцюгової гармати: калібрів 25, 30, 40 і 50 міліметрів. За словами Бартелла, керівництво компанії сподівається, що окрім цих видів снарядів середнього калібру, їм вдасться налагодити в Україні також і виробництво танкових та 155-мм артилерійських снарядів.

Наразі Збройні сили України в ході бойових дій активно використовують БМП Bradley американського виробництва, оснащені 25-мм гарматами, які стріляють переважно набоями виробництва Northrop Grumman. Бійці ЗСУ дуже цінують ці американські БМП через їхню надійність, потужну бойову частину та точність влучання гармати, з якої українцям не раз вдавалося вражати російські танки. Відомо, що українські Військово-морські сили оснастили такими гарматами свої патрульні катери.

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25-мм ланцюгова гармата Northrop Grumman Bushmaster, яку ЗСУ застосовують із середини 2023 року. Військовослужбовці 47-ї окремої мотопіхотної бригади ЗСУ добре випробували цю гармату й визнали її дуже надійною, влучною, швидкострільною та достатньо потужною, аби нищити навіть найсучасніші російські танки. Фото NG.

Українська армія зараз ще використовує чимало 30-мм гармат радянських часів та відповідних снарядів тих типів, які не виробляє NG, а також невелику кількість БМП Stridsfordon-90 шведського виробництва, оснащених 40-мм гарматою виробництва Bofors, давнього конкурента Northrop Grumman.

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У своєму стислому коментарі Бартелл не пояснив, для яких саме систем озброєння ЗСУ (окрім 25-мм гармат) будуть вироблятися боєприпаси на підприємстві NG, яке невдовзі має запрацювати в Україні.

Як сказано у статті Breaking Defense, NG у найближчому майбутньому планує розширити в Україні виробництво 155-мм артснарядів, але віддає перевагу виробництву снарядів власної розробки, а не снарядів M795 або M1128, які широко використовуються в армії США і які ЗСУ використовували із травня 2022 до грудня 2023.

США припинили постачання Україні цих боєприпасів наприкінці 2023 року через небажання Конгресу фінансувати подальші поставки зброї Києву, викликане запеклими суперечками серед американського політикуму. Конгрес припинив блокувати постачання зброї Україні лише наприкінці квітня 2024 року.

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Northrop Grumman виходить на український ринок завдяки збільшенню останнім часом своєї присутності в Польщі. Останній флагманський проект компанії – це система командування та управління протиповітряною обороною, призначена для оперативної обробки інформації про літаки чи ракети, що можуть нести загрозу у радіусі кількох сотень кілометрів, яка дозволяє швидко приймати рішення щодо того, як можна ліквідувати ці загрози.

Система, що має назву Integrated Battle Command System (IBCS), у режимі реального часу передає дані з супутників, наземних радарів, а також візуальні спостереження військових для перегляду та аналізу цієї інформації операторами на робочих станціях. У статті Defense News систему IBCS назвали «мозком» сучасної протиповітряної оборони й повідомили, що дослідження та розробка системи обійшлися у 2,7 мільярда доларів.

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Польські солдати навчаються користуватися інтегрованою бойовою командною системою (IBCS) в Redstone Arsenal, штат Алабама. Американський збройовий гігант Northrop Grumman розробив IBCS для командування протиповітряною обороною, аби мати командні та контрольні засоби, здатні на полі бою швидко застосовувати дані, зібрані різними датчиками (починаючи від наземних радарів і закінчуючи супутниковими зображеннями) з метою швидкої та ефективної протидії атакам з повітря. За словами виробника, дві такі системи вже діють у Польщі, одна використовується збройними силами США, друга – польськими військовими. Інформаційна мережа системи об'єднує робочі станції, комп'ютери, укриття та енергетичне обладнання. Фото: Армія США.

У 2021 році Пентагон виділив Northrop Grumman 1,4 мільярда доларів, аби компанія розпочала серійне виробництво систем IBCS. Перша поставка серійної IBCS відбулася в грудні 2023 року, а до початку червня 2024 року система була розгорнута у Польщі, йдеться у корпоративній заяві NG від 17 червня.

Польські військові зараз інтегрують систему IBCS у наявні в них системи ППО в рамках глибокої модернізації національної мережі протиповітряної та протиракетної оборони середньої дальності, що має назву Wisla, йдеться у заяві.

Окрім сучасних мережевих систем протиповітряної оборони, Northrop Grumman постачає Варшаві 30-мм гармати та боєприпаси для бойових машин піхоти польської армії, а також 25-мм гармати та боєприпаси для ударних гелікоптерів Apache ВПС Польщі.