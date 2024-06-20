Бойовик з Луганської області отримав покарання у вигляді 12 років ув'язнення, бо воював проти України в лавах російського війська. У 2023 році він підписав контракт з Міноборони РФ, повідомляє 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

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«За матеріалами СБУ реальний термін за ґратами отримав ще один бойовик окупаційних військ, захоплений українськими військовими у полон під Соледаром на Донеччині. За даними слідства, у вересні 2023 року мешканець Біловодська прийняв добровільне рішення вступити до армії агресора.

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У тимчасово окупованому Луганську він підписав контракт з Міноборони РФ і був зарахований до 123-ї окремої мотострілецької бригади ЗС РФ», - ідеться в повідомленні.

Слідчі з’ясували, що як старший навідник мінометного розрахунку зловмисник брав участь в обстрілах позицій Сил оборони України в районі Білогорівки Луганської області. Потім був переведений у зону бойових дій на Донеччині.

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Служба безпеки ліквідувала ще 5 схем ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон чоловіків призовного віку.

На початку цього року в районі Соледару його підрозділ був знищений Збройними силами України. Фігурант виявився єдиним, хто вцілів. Дві доби він ховався від українських військових у водостічній трубі. Потім вирішив здатись у полон, аби зберегти своє життя.

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Суд визнав його винним за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (добровільна участь громадянина України у збройних формуваннях держави-агресора). Правопорушника засуджено до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Розслідування проводили слідчі ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури.

СБУ повідомила про підозру генерал-лейтенанту Росгвардії, який відповідає за репресії на Донеччині

Служба безпеки України зібрала доказову базу на високопосадовця РФ, причетного до загибелі людей та масових репресій на тимчасово захопленій частині території Донеччини.

Генерал-лейтенант Ігор Семиляк – командувач створеного РФ "головного управління Росгвардії "ДНР". Цю окупаційну установу створили за завданням Москви для проведення масових репресій проти мешканців Донеччини та встановлення контролю над ТОТ.

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Служба безпеки заочно повідомила йому про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України.

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