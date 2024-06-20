Литовський мережевий оператор Litgrid надасть Україні третій пакет допомоги для відновлення енергетичної інфраструктури. Компанія передасть демонтоване обладнання, яке не використовується у Литві, проте перебуває у відмінному стані, повідомляє пресслужба Litgrid.

Литва передасть Україні допомогу для відновлення енергосектору - подробиці

"Ми демонтуємо різні підстанції, лінійне обладнання та матеріали, які більше не використовуються на об'єктах Litgrid, але перебувають у відмінному робочому стані. Ми чуємо від наших колег в Україні, що наше обладнання одразу ж встановлюється в мережі та допомагає відновити енергосистему країни", - заявив генеральний директор Litgrid Рокас Масюліс.

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Цей пакет зможе забезпечити надійне постачання електроенергії та відновити енергетичну інфраструктуру країни після війни. Новий пакет допомоги складається з автотрансформатора 330/110/10 кВ, а також іншого обладнання в мережі передачі 330 кВ і 110 кВ.

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Початок підготовки до міжурядових конференцій з Україною та Молдовою буде останнім етапом перед початок переговорів про вступ цих країн до ЄС.

Також литовська компанія надасть розподільчі пристрої, компресори, ізолятори, вводи для автотрансформаторів, обладнання релейного захисту та автоматики, трансформатори для вимірювання струму і напруги.

Допомога Україні від Литви – що відомо

Литва виділила близько 13 млн євро на проєкти, пов'язані з відновленням України та реабілітацією захисників.

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Водночас на реалізацію проєкту "Реновація та відновлення школи Зелений Гай у Миколаєві" виділили 2,7 млн євро. Відновленнz проводитиме Центральне агентство управління проєктами протягом 18 місяців. Також на фінансування програми "Реабілітація та реінтеграція поранених і постраждалих від війни в Україні" витратять 10 млн євро.

Литва надала 5 млн євро на реконструкцію зруйнованих шкіл і дитсадків, обладнання бомбосховищ і встановлення інших засобів захисту.

Кошти від Литви надішлють на банківський рахунок, відкритий Міністерством освіти і науки України в НБУ. Звідти гроші спрямовуються на відновлення пошкоджених або зруйнованих внаслідок бойових дій закладів освіти, а також на закупівлю засобів навчання та комп’ютерної техніки та інших модернізацій науково-інноваційної інфраструктури.

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