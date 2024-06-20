Розробники Forpixie Studio 19 червня опублікували трейлер інтерактивної казки "Жило на небі Сонце", яка поєднує механіки візуальної новели з художнім стилем.

"Жило на небі Сонце" – що відомо

Проєкт почали створювати на Ukrainian Visual Novel Jam, організованому українським соло-розробником та інді-видавцем Ternox на підтримку українських творців ігор в часи війни.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Організатор події Ternox, відомий як розробник STONKS-9800, виступає видавцем "Жило на небі Сонце" та оголосив про свій намір видати ще декілька візуальних новел від учасників джему.

Advertisement

Фото: Forpixie Studio / соцмережа Х

Події в грі відбуваються в постапокаліптичному світі де останнє людське містечко Сваржне виживає завдяки теплу зірки, запротореної в міському маяку. Згідно з сюжетом, життя містян порушує несподіванка, оскільки зі світла зірки з’являється розгублена дівчинка, яка змінить долю мешканців Сваржного назавжди.

"Жило на небі Сонце" – це оповідання про дорослішання у чарівному візуальному стилі", – зазначили розробники.

Гравці зможуть зануритись у життя числених персонажів, рухатись гілками наративу та робити вибори, що повпливають на сюжет. Рішення гравців приведуть їх до однієї з трьох сюжетних кінцівок "Жило на небі Сонце".

Advertisement

Трейлер гри "Жило на небі Сонце" – де переглянути

Офіційний трейлер гри можна переглянути тут: