Україна та Євросоюз пролонгували дію Угоди про лібералізацію вантажних перевезень ще на рік із можливістю подовження, повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.

Євросоюз продовжив ще на рік «транспортний безвіз» для України - подробиці

«20 червня у Брюсселі заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач та комісар ЄС з питань транспорту Адіна Велян підписали продовження Угоди про лібералізацію вантажних перевезень між Україною та ЄС», - ідеться в повідомленні.

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У такий спосіб угода діятиме щонайменше рік з можливістю автоматичного пролонгування до кінця 2025 року.

Крім пролонгування угоди, оновлений документ передбачає низку зобов’язань як для українських, так і для європейських перевізників.

Зокрема, всі водії повинні будуть мати документи, що підтверджують наявність ліцензії на перевезення. Крім того, всі вантажівки, що виконують перевезення відповідно до умов угоди, повинні бути спеціально промарковані.

Ще одним із нововведень є наявність підтверджувальних документів для вантажівок, що виїжджають з України порожніми за товаром в країни ЄС.

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Йдеться в документі і про створення спеціальної робочої групи для аналізу впливу “безвізу” на ринок. Вона включатиме представників України та ЄС.

За словами Деркача, ця угода потрібна не лише Україні, вона також має позитивний вплив і на ринок ЄС, що підтверджують цифри.

«Наприклад, якщо порівнювати минулий рік із 2021-им, імпорт з боку ЄС до України зріс на понад 45%. Експорт вітчизняних товарів саме дорогами вдалось збільшити на 45%”, – наголосив заступник міністра.

"Транспортний безвіз" з ЄС для України - що відомо

У квітні Рада Європейського Союзу ухвалила рішення, яке дозволить провести переговори з Україною щодо продовження "транспортного безвізу".

Єврокомісія пропонувала продовжити Угоду про лібералізацію вантажних перевезень між Україною та Євросоюзом щонайменше на 12 місяців з можливістю подальшого продовження ще на шість місяців.

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Для України було важливо, щоб рішення про продовження такої Угоди ухвалили до кінця червня і не обмежували українських перевізників.