Вранці 20 червня на території Аскольдової могили в Києві невідома жінка здійснила наругу на могилах загиблих захисників України, повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Поліція затримала жінку, яка спаплюжила могили українських захисників

Жінка зірвала та зламала пам’ятні таблички, розбила лампадки та понівечила державний прапор України. Від дій фігурантки постраждали могили Дмитра Коцюбайла с позивним "Да Вінчі", Андрія Пильщикова з позивним "Джус" і Павла Петриченка.

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Фото: Київська міська прокуратура

Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі. Зараз із жінкою працюють правоохоронці.

Досудове розслідування проводили слідчі Печерського управління поліції м. Києва.

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