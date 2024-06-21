Після того, як у четвер президент Румунії Клаус Йоганніс знявся з перегонів за пост генерального секретаря НАТО, який Єнс Столтенберг має залишити 1 жовтня, єдиною кандидатурою залишився прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте.

Тепер залишаються лише формальності – наступного тижня посли країн-членів НАТО мають затвердити його призначення.

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Рютте очолив коаліційний уряд Нідерландів у липні минулого року, але після того, як його уряд розвалився і перед тим, як його Партія за свободу (PVV) не перемогла на виборах у листопаді, пішов із поста лідера партії. Рютте фігурував у кількох скандалах, найгучніший із яких був пов'язаний із минулорічною імміграційною кризою в Голландії, але з кожного він виходив незаплямованим, за що його прозвали «Тефлоновим Марком».

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Ще в 1980-х роках Рональда Рейгана прозвали «тефлоновим президентом» за те, що скандали не «приставали» до нього, як до антипригарного покриття.

Як зазначає агенція Франс Пресс (AFP), пішовши з поста лідера провідної політичної партії в своїй країні, Рютте тут же заявив про намір змагатися за найвищу посаду в Північно-атлантичному альянсі. Невдовзі його кандидатуру підтримали Франція, Німеччина, США і Велика Британія.

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Проблеми були з Туреччиною і Угорщиною, які ставляться до Кремля не так вороже, як інші країни НАТО, а прем’єр Угорщини Віктор Орбан уже давно став «більмом на оці» в усіх коаліціях, до яких входить його країна.

Одразу після того, як Рютте займе посаду генерального секретаря і стане четвертим голландцем на чолі НАТО, у листопаді відбудуться президентські вибори у США, де кандидат від Республіканської партії – підсудний Дональд Трамп – не раз заявляв, що виведе Штати з НАТО.

Лідери країн НАТО віддають Рютте належне за його дипломатичний хист у стосунках із Трампом, який один раз був президентом і багато разів банкрутом на ринку нерухомості. Навіть Столтенберг заявив у Вашингтоні у вівторок, що Рютте – «дуже сильний кандидат… Він справжній друг і колега».

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В Росії вчитель отримав 20 років за домальовані вуса і кількасот доларів для України

У четвер агенція AFP повідомила, що російський військовий суд засудив учителя на 20 років за звинуваченнями в «державній зраді» й «підтримці терористичної діяльності», а саме за те, що він перерахував гроші на український фонд допомоги сім’ям загиблих військових.

Сам засуджений – 27-річний Даниїл Клюка – сказав, що на нього донесли колеги. Тепер він проведе 5 років у в’язниці і ще 15 у колонії суворого режиму. Про це у четвер повідомила агенція РИА Новости, цитуючи неназване джерело.

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Клюка нібито зробив два банківські перекази у криптовалюті на суму від 20 до 100 тисяч рублів (229 – 1 146 доларів США) в український фонд «Повернись живим».

Він сказав, що його заарештували після того, як він домалював вуса, бороди й роги на фотографіях у прокремлівській газеті, а його колеги, які це побачили, донесли на нього.

Москва відправляє нові війська на Харківщину і націлилась на північний схід Донеччини

Як повідомила Українська правда, останніми днями московські війська наступали з окупованої території Луганської області в напрямку Харкова.

Вже півтора року загарбники намагаються витіснити ЗСУ за річку, яка тече на Харківщині та Донеччині.

Їхня мета – вийти на Борову і Лиман. Українська правда цитує пресслужбу 66-ї Окремої механізованої бригади, яка воює на Лиманському фронті з літа 2022 року.

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За словами речників бригади, відколи «нова хвиля» наступу росіян розпочалась наприкінці квітня, ситуація в смузі відповідальності бригади залишається «стабільно важкою: ворог не полишає намірів продовжувати штурми, зазнає великих втрат, але постійно поповнює штурмові підрозділи нашвидкуруч навченим особовим складом – здебільшого контрактниками з російської «глибинки».

«Контрнаступ орків на нашому напрямку чекали приблизно з грудня 2022-го, тобто вже півтора року як вони намагаються як мінімум витіснити нас за річку Чорний Жеребець, надалі – розвинути успіх у напрямку Лимана та Борової, – розповіли «УП» пресофіцери бригади. – Противник застосовує проти нас весь спектр наявного озброєння. Це скиди з коптерів, FPV-дрони, баражуючі боєприпаси типу «Ланцет», некеровані ракети з гелікоптерів, керовані авіабомби з модулем планування і корекції, гранатомети, міномети, ствольна артилерія від 100-го до 152-го калібру, реактивна артилерія, танки, БМП, ракетні удари».

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У Нікополі зруйновані трубопроводи, енергетична інфраструктура

У четвер Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак повідомив у соцмережах, що в Нікопольському районі внаслідок російських обстрілів були пошкоджені сім приватних будинків, лінії електропередач, газогони, дві сонячні панелі та три прибудови, проте минулося без жертв.

«Атакував дронами-камікадзе й артилерією. Скидав боєприпаси з БпЛА. Увесь день ворог бив по Нікопольщині», – написав Лисак у Telegram.