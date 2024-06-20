Під час телефонного брифінгу радник Білого дому Джон Кірбі оголосив про офіційну зміну пріоритетів адміністрація Президента США Джо Байдена у поставках ракет для передових систем ППО, спрямувавши замовлення інших країн на забезпечення потреб України, передає кореспондент Укрінформу.
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«Уряд Сполучених Штатів прийняв складне, але необхідне рішення змінити пріоритети в найближчих поставках військової продукції іншим країнам, зокрема ракет Patriot і NASAMS, відправивши їх в Україну»,- зазначив представник Білого дому.
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За словами Кірбі, йдеться про озброєння, яке виробляє американський ВПК на замовлення інших країн. Тож тепер ті ракети, які зараз сходять з конвеєра, будуть відправлені одразу на потреби ЗСУ.
«Це гарантує, що ми зможемо забезпечити Україну ракетами, необхідними для підтримки її запасів у ключовий момент війни. Знову ж ближче до кінця літа та осені через це поставки ракет іншим країнам, які зараз стоять у черзі, доведеться відкласти»,- зазначив радник Білого дому.
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Кірбі запевнив, що інші країни отримають свої замовлення, однак трохи пізніше. Водночас він зауважив, що зміна пріоритетів не стосується програм взаємодії США з Ізраїлем, а також військової допомоги Тайваню.
Крім того, представник адміністрації Байдена наголосив, що Сполучені Штати продовжать працювати з союзниками й партнерами для того, щоб посилити можливості протиповітряної оборони України.
Україна і США підписали двосторонню безпекову угоду
Сполучені Штати підтвердили свою підтримку захисту Україною її суверенітету і територіальної цілісності через відновлення наступу Росії на східному фронті України.
США мають намір надавати як довгострокову матеріальну допомогу, так і навчання та консультування від американських спеціалістів.
У межах безпекової угоди Україна має отримати від США забезпечення розвідки, безпеки, оборонно-промислової, інституційної та іншої підтримки для розвитку ЗСУ. В угоді є пункти щодо відповідальності Росії за цю війну та позиції щодо зброї для українського захисту.
Системи ППО Patriot для України – що відомо
Уряд Румунії ухвалив рішення про надання Україні системи Patriot.
У Німеччині 12 червня голосили про новий пакет військової допомоги Україні, до якого входять ракети для ЗРК Patriot та інше озброєння. Пакет містить сто керованих ракет для систем Patriot, 32 з яких уже в Україні, а інші 68 доставлять найближчими тижнями.
Таку кількість ракет вдалося зібрати завдяки німецько-дансько-нідерландсько-норвезькій співпраці в межах німецької ініціативи з посилення української протиповітряної оборони.
Також США можуть відправити Україні ще одну ракетну систему Patriot. Про це у своїй заяві сказали двоє американських чиновників. За їхніми словами, президент Джо Байден схвалив цей крок, і в України буде на одну систему Patriot більше.
Водночас посадовці США наголосили на тому, що Пентагон регулярно надає невказану кількість ракет для цієї системи.