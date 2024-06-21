ЗС РФ 324 рази обстріляли Запорізький регіон упродовж доби, поінформував очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
РФ обстрілює Запоріжжя
Згідно з даними, від обстрілів постраждали Червонодніпровка, Оріхів, Гуляйполе, Мала Токмачка, Новоандріївка, Роботине, Левадне, Малинівка, Гуляйпільське та Копані.
ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС
Підписуйтесь на наш Viber-канал.
Для обстрілів Росія використала 84 безпілотники різних типів і здійснила 6 обстрілів із РСЗВ та 231 із артилерії. Також від авіаційних ударів постраждали 3 населені пункти: Новоандріївка, Гуляйполе та Малинівка.
За словами Федорова, до ОВА надійшли 5 повідомлень про руйнування житла, втім цивільне населення не постраждало.
Останній обстріл Рф Запоріжжя – що відомо
Нагадаємо, що за попередню добу Росія 360 разів обстріляла Запорізьку область.
Ворог використав 136 БпЛА різних типів і здійснив 8 обстрілів із РСЗВ та 213 із артилерії. Тричі від авіації РФ постраждала Новоандріївка.
Росія здійснила майже 380 обстрілів на Запоріжжі
Надійшли 9 повідомлень про руйнування житла., але цивільне населення не постраждало.