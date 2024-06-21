У четвер, 20 червня, відбулися три матчі Євро-2024:

16:00 Група В. Іспанія — Італія 1:0.

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19:00 Група С. Словенія — Сербія 1:1.

22:00 Група С. Данія — Англія 1:1.

Іспанія перемогла Італію завдяки автоголу

Долю зустрічі у Гельзенкірхені вирішив автогол італійського захисника Ріккардо Калафіорі на 55-й хвилині.

Іспанці достроково пройшли у плей-офф континентальної першості.

Фото: AFP

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Нічия між Словенією та Сербією

Матч другого туру у групі С на "Альянц-Арені" в Мюнхені між збірними Словенії та Сербії завершився внічию – 1:1.

На 69-й хвилині успіх словенцям приніс гол захисника Жана Корнічника, у компенсований час уникнути поразки сербам допоміг влучний удар Луки Йовича (90+5).

Фото: AFP

Англія не обіграла збірну Данії

Матч другого туру у групі С між збірними Данії та Англії на "Дойче-банк-парк" у Франкфурті-на-Майні також завершився внічию – 1:1.

На гол нападника британців Гаррі Кейна, який відзначився на 18-й хвилині, данці відповіли результативним ударом півзахисника Мортена Юльманна (34).

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Фото: AFP

Другий тур Євро-2024: розклад матчів 21 червня

У п'ятницю відбудуться три матчі:

Група E. 16:00. Словаччина – Україна (Дюссельдорф);

Група D. 19:00. Польща – Австрія (Берлін);

Група D. 22:00. Нідерланди – Франція (Лейпциг).

Результати матчів Євро-2024 19 червня

Нагадаємо, що в п'ятий день чемпіонату відбулися матчі: між Хорватією та Албанією (2:2), Німеччиною та Угорщиною (2:0) і Шотландією та Швейцарією (1:1).

Коли гратиме Україна на Євро-2024

П'ятниця, 21 червня (сьогодні), 16:00: Словаччина – Україна (Дюссельдорф);

Середа, 26 червня, 19:00: Україна – Бельгія (Штутгарт).