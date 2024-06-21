Головне управління Національної поліції в Києві повідомило в Телеграм про затримання директора компанії, який привласнив понад 6,8 млн грн на закупівлі ноутбуків для військової частини ЗСУ.

Директор компанії привласнив майже 7 млн гривень на ноутбуках для ЗСУ

Як зазначається, одна зі столичних військових частин уклала договір із компанією з постачання IT-продукції про закупівлю 1300 ноутбуків загальною вартістю понад 38 мільйонів гривень.

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Директор компанії вирішив привласнити більше коштів, тому завищив ціну на пристрої та пояснив це встановленням операційної системи на ґаджети, якої там не було.

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"За фіктивне придбання ліцензійних ключів до операційних систем ноутбуків на рахунок 35-річного зловмисника було переведено понад 6,8 мільйона гривень, які останній у подальшому перевів у іноземну валюту та вивів за кордон", – пояснили в поліції.

Яке покарання загрожує фігуранту

За даними поліції, зловмиснику повідомили про підозру за ч. 5 ст. 191 ККУ – заволодіння чужим майном, а також за ч. 1 ст. 209 ККУ - розпорядження майном, одержаним злочинним шляхом.

Директору компанії загрожує до 12 років ув'язнення.

Бухгалтер привласнив собі понад 10 млн грн із зарплат морпіхів

Нагадаємо, що СБУ викрила масштабну схему розкрадання бюджетних коштів в одному з окремих батальйонів морської піхоти ЗСУ на Одещині.

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Діяльність організував бухгалтер фінансово-економічного підрозділу військової частини, який нараховував зарплатню і премію на рахунки своїх знайомих, які не входять до складу батальйону й не проходять службу у ЗСУ.

Цими методами фігурант "заробив" понад 10 млн гривень.