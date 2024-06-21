Міністерство торгівлі США оголосило про повну заборону російського ПЗ "Лабораторія Касперського" через можливий вплив російського уряду на нього, пише ABC News.

США заборонили використання "Лабораторії Касперського"

Як зазначається, це ПЗ викликає занепокоєння урядовців США ще з 2017 року через доступ російського уряду до систем "Касперського", а отже й доступу до даних усіх своїх клієнтів.

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"Росія показала, що у неї є спроможність, і навіть більше того, намір використовувати російські компанії, такі як "Касперський", для збору та використання особистої інформації американців", – пояснила міністерка торгівлі Джина Раймондо.

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Після 20 липня Касперському заборонили укладати будь-які нові угоди всередині США, водночас він може надавати клієнтам кібер- та антивірусне програмне забезпечення до 29 вересня, після чого не зможе надавати оновлення безпеки.

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"Дії, вжиті сьогодні, є життєво важливими для нашої національної безпеки та краще захистять особисту інформацію та конфіденційність багатьох американців", – заявив міністр внутрішньої безпеки Алехандро Майоркас.

Хакервські атаки Росії – що відомо

Нагадаємо, що вчора Швеція заявила, що Росія створює "шкідливі перешкоди", спрямовані на супутникові мережі скандинавської країни, які вона вперше помітила після вступу до НАТО.

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Напередодні Саміту миру хакери атакували урядові сайти Швейцарії. Кібератаки призвели до незначних перебоїв у роботі об’єктів нападу, вони були у межах встановленого допустимого діапазону, але на діяльність постраждалих організацій не зазнала значного впливу.

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