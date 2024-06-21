У Пентагоні заявили, що Україні дозволено використовувати зброю від Сполучених Штатів для ударів по російських військах у будь-якій точці по той бік кордону з Росією, інформує Reuters.

США дозволили Україні бити по будь-яких цілях у РФ американською зброєю

"Здатність мати можливість вести вогонь у відповідь при обстрілі – це те, на чому зосереджена ця політика... Оскільки ми бачимо, як російські сили ведуть вогонь через кордон, України має бути здатна вести вогонь у відповідь по цих наземних силах, використовуючи боєприпаси, надані США", – пояснив Райдер.

Advertisement

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Водночас у Білому домі зазначили, що ЗСУ також може використовувати системи ППО для ударів по російських літаках, які летять у повітряному просторі РФ, якщо вони збираються обстріляти Україну.

"Якщо Росія атакує або збирається атакувати зі своєї території Україну, має сенс дозволити Україні завдати удару по силах, які завдають їй удару з-за кордону", – наголосив радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван.

Більше по темі США поза чергою надаватимуть Україні ракети для Patriot і NASAMS Білий дім оголосив про зміну пріоритетів у постачанні ракет Patriot і NASAMS іншим країнам на користь забезпечення потреб ЗСУ.

Західна зброя для ударів по цілях у РФ – що відомо

Нагадаємо, що 27 травня Парламентська асамблея НАТО прийняла декларацію, де йдеться про скасування обмежень щодо використання наданої зброї для ураження військових об’єктів на території РФ.

Advertisement

Декларацію схвалили понад 200 представників від 32 країн-членів Альянсу на засіданні за участі генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга та прем’єр-міністра Болгарії Димитара Главчева.

Президент США Джо Байден 6 червня зазначав, що Україні дозволили використовувати американську зброю поблизу кордону.