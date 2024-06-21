Українська поліція знайшла ймовірних виконавців замаху на казахського журналіста Айдоса Садикова, повідомила дружина опозиціонера Наталія Садикова.
Поліція знайшла винних у замаху на Айдоса Садикова
Як зазначила жінка, ними виявилися двоє громадян Казахстану: Мейрам Каратаєв і Алтай Жаканбаєв.
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Каратаєв співробітник департаменту внутрішніх справ Костанайської області, який займав перші місця на змаганнях зі стрільби серед співробітників.
"Я не помилилася ні коли звинуватила в замаху Токаєва, ні коли сказала, що стріляв професіонал. Моє захоплення українцям", – наголосила Наталія.
Також на сайті Офісу Генерального прокурора опублікували повідомлення про підозру Алтаю Жаканбаєву та Мейраму Каратаєву.
Поліція оголосила у міжнародний розшук фігурантів замаху на Айдаса Садикова
Як зазначили в поліції, підозрюваних оголосили в міжнародний розшук. Наразі вживаються заходи з їхнього затримання.
Слідчі повідомили про підозру за заочною процедурою фігурантам за ч. 2 ст. 15 п. п. 11, 12 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України – в закінченому замаху на умисне вбивство, вчиненому на замовлення та за попередньою змовою групою осіб.
За скоєння особливо тяжкого злочину чоловікам загрожує довічне позбавлення волі.
У Києві стріляли в казахського опозиційного журналіста
Нагадаємо, що вдень 18 червня у Шевченківському районі столиці сталася стрілянина, внаслідок якої був важко поранений казахський опозиціонер Айдас Садиков.
До припаркованого на вулиці авто, в якому сиділи чоловік із дружиною, підійшов невідомий та вистрілив у Садикова, після чого втік. Його дружина Наталія Садикова поранень не отримала.
Потерпілий наразі перебуває у лікарні в тяжкому стані.