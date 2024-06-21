Українська поліція знайшла ймовірних виконавців замаху на казахського журналіста Айдоса Садикова, повідомила дружина опозиціонера Наталія Садикова.

Поліція знайшла винних у замаху на Айдоса Садикова

Як зазначила жінка, ними виявилися двоє громадян Казахстану: Мейрам Каратаєв і Алтай Жаканбаєв.

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Каратаєв співробітник департаменту внутрішніх справ Костанайської області, який займав перші місця на змаганнях зі стрільби серед співробітників.

"Я не помилилася ні коли звинуватила в замаху Токаєва, ні коли сказала, що стріляв професіонал. Моє захоплення українцям", – наголосила Наталія.

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Також на сайті Офісу Генерального прокурора опублікували повідомлення про підозру Алтаю Жаканбаєву та Мейраму Каратаєву.