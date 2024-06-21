Служба безпеки України повідомила про успішну ліквідацію 5 схем для ухилянтів, які за гроші допомагали їм сховатися від призову через підроблені документи й подальшу втечу за кордон.

СБУ знешкодила 5 схем ухилення від мобілізації

Як зазначається, вартість послуг становила до 12 тис. американських доларів.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

На Дніпропетровщині СБУ нейтралізувала злочинне угруповання, яке продавало фіктивні посвідчення про непридатність до служби за станом здоров’я, яке організував очільник районного ТЦК у Кривому Розі.

Advertisement

Він залучив двох своїх підлеглих та ще десятьох спільників. Це були посадовці місцевих лікарень, а також посередники для пошуку клієнтів та передачі хабарів організатору.

У зловмисників виявили незареєстровану зброю та понад 3,5 млн гривень.

Також на Полтавщині повідомили про підозру очільнику районної військово-лікарської комісії і трьом його підлеглим. Вони підробляли діагнози для ухилянтів, які не проходили медогляду, а тільки купували документи у посадовців ВЛК.

У Черкасах СБУ викрила керівника підрозділу одного з комунальних підприємств міськради, який продавав ухилянтам "місця" в реєстрі наркозалежних обласного наркодиспансеру. Він залучив завідувачку відділенням і лікаря-нарколога медустанови. Зловмисники обіцяли у такий спосіб "захистити" своїх клієнтів від призову.

Advertisement

Також на Одещині правоохоронцям вдалося викрили фігурантів, які оформлювали військовозобов’язаним фальшиве батьківство над неповнолітніми для виїзду за кордон, а у Хмельницькому затримали двох ділків, які продавали підроблені меддовідки про наявність ІІ групи інвалідності.

Яке покарання загрожує зловмисникам

За всіма викритими фактами тривають розслідування для встановлення всіх обставин злочинів та притягнення винних до відповідальності.

СБУ заблокувала ще 3 схеми ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон

Нагадаємо, що Служба безпеки України заблокувала ще 3 схеми ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон чоловіків призовного віку на Буковині, Закарпатті та Харківщині.

Advertisement

Як зазначалося, на Буковині затримали рецидивіста з Чернівецького району, який уже перебував під слідством за організацію каналу нелегального виїзду. Для фігуранта обрали запобіжний захід, який не передбачав перебування під вартою, тому він продовжив поширювати в месенджері оголошення з пропизиціями допомоги у втечі до Євросоюзу військовозобов’язаним.

На Закарпатті затримали місцевого мешканця, який переправляв військовозобов’язаних до Євросоюзу через прикордонну річку. Фігурант прокладав для своїх клієнтів маршрут по мілководдю, а на протилежному березі чоловіків зустрічали інші учасники схеми.

Advertisement

А в Харківській області затримали мешканця, який торгував фальшивими посвідченнями про зняття з військового обліку.