Щороку 22 червня вшановується день пам'яті загиблих українців. Саме цього дня 1941 року нацистська Німеччина атакувала кордони СРСР від Балтійського до Чорного моря. Почалася німецько-радянська війна 1941-1945 років, яка забрала життя кожного п'ятого українця.

Історія заснування Дня скорботи й вшанування пам'яті жертв війни

Український народ вшановує пам'ять мільйонів жертв Другої світової війни. Війни, яка повинна була закінчити епоху масштабних збройних конфліктів, адже після її завершення у світі виникло гасло: "Ніколи знову". Ця пам'ятна дата була встановлена Указом Президента України від 17 листопада 2000 року №1245\2000 "Про День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні".

Advertisement

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Україна визначає початок Другої світової війни 1 вересня 1939 року — це день, коли нацистські війська вторглися на територію Польщі. Але Радянський Союз вступив у Другу світову війну 17 вересня 1939 року на боці нацистської Німеччини. Цього дня радянські війська також увійшли на територію Польщі, але не для того, аби підтримати поляків, вони прийшли підтримати німецьку окупацію, а заразом окупували Західну Україну та Західну Білорусь.

Москва була союзницею Берліна впродовж майже двох років, використовуючи цю війну у власних інтересах та потакаючи загарбницьким прагненням нацистів. Проте, як і будь-який диктатор, Гітлер легко порушив домовленості із СРСР і вже 22 червня 1941 року нацистські війська вторглися на радянську територію.

Advertisement

Жертви Другої світовій війні серед українців

Під час активної фази Другої світової український напрям був головним на Східному фронті: Вермахт перекинув на нього від 50 до 75% всіх своїх дивізій, а СРСР кинув на українські фронти понад половини своїх військових потужностей. Разом з тим, нацистський окупаційний режим в Україні в ті часи вважався одним із найжорстокіших у світі.

Перший населений пункт на території України було звільнено в грудні 1942 року, але остаточно звільнити територію України від нацистів вдалося лише у жовтні-листопаді 1944-го. Щодо загальних втрат серед українського населення: ще до 22 червня 1941 року у складі різних армій полягло не менше 100 тисяч українців.

Advertisement

Через армії країн, що воювали у Другій світовій, загалом пройшли понад 110 мільйонів людей. Загальні втрати серед військових та цивільного населення за час війни за різними даними становлять від 50 до 75 мільйонів людей. З них приблизно від 8 до 10 мільйонів – українців. Це майже чверть усього тогочасного населення України.

Тож Україна без перебільшення зробила значний внесок у перемогу над нацизмом та його союзниками. Ціною цього внеску стали колосальні втрати серед українців та представників інших народів, які проживали на території України упродовж 1939–1945 років. Адже справа не тільки у загиблих солдатах, на окупованих нацистами територіях планомірно здійснювався геноцид проти єврейського та українського населення. Хоча постраждали й інші національні меншини, саме цим двом етнічним групам дісталося найбільше.

Advertisement

Українці протягом десятиліть пам’ятали про жахливі наслідки війни, вшановують подвиг та пам’ять всіх жертв Другої світової війни, як серед мирного населення, так і серед героїв, що полягли на полі бою. Переживши Другу світову війну з великими втратами, Україна ніколи не хотіла її повторення.

Повномасштабне російське вторгнення в Україну 2022 року

На жаль, сучасна Росія швидко забула помилки минулого та вирішила повторити шлях гітлерівської Німеччини. Понад вісім років тому, всупереч всім міжнародним домовленостям, російська влада анексувала спочатку Крим, а далі швидко окупувала частину територій Донецької та Луганської областей. Довгий час прикриваючись фейковим референдумом в Криму та тим, що на території ДНР та ЛНР діють власні націоналістичні формування, тобто бойовики та терористи, які не мають ніякого відношення до Росії, країна-сусідка намагалась замилити очі світовій спільноті.

Advertisement

Росії було мало того, що вона присвоїла собі перемогу у Другій світовій війні, говорячи про свій винятковий внесок у перемогу над нацизмом, весь цей час росіянам не давала спокою думка про втрату контролю над країнами соціалістичної співдружності й вона виношувала плани відновлення СРСР. Тож, намагаючись нав’язати власний світогляд іншим та зруйнувати міжнародну систему безпеки, російська армія 24 лютого 2022 року розпочала широкомасштабне вторгнення в Україну. Раз не вдалося підкорити українців політичними засобами - десятиліттями пропаганди та ІПСО, Кремль вирішив застосувати військову силу.

Advertisement

У спробі повторити гітлерівський "бліцкріг" Росія завдала ракетних та авіаційних ударів по території всієї України, а її підрозділи, прорвавши кордон, вдерлися на територію північних, східних та південних областей України. Однак на заваді цій страшній навалі, як і понад 80 років тому, стали українці – згуртовані, готові ризикуючи власним життям безстрашно захищати рідну землю від ворожої навали.

На цій фотографії встановлено швейцарський прапор серед прапорів інших країн під час пленарного засідання Саміту з миру в Україні, на розкішному курорті Бургеншток поблизу Люцерна, 16 червня 2024 року. Дводенна зустріч збирає Президента України і понад 50 інших глав держав і урядів, щоб спробувати знайти шлях до мирного процесу для України -- хоча й без Росії. (Фото URS FLUEELER / POOL / AFP)

Перемога над нацизмом у Другій світовій війні стала можливою завдяки об’єднанню багатьох країн та народів. Зараз, задля перемоги над рашизмом, навколо України так само об’єдналися країни та мільйони людей по всьому світові. Нас підтримують, нам допомагають, тож ми маємо докласти максумум зусиль, аби перемогти.

Сьогодні ми відзначаємо день пам'яті жертв серед мирного населення, жертв війни у всіх її проявах, день вшанування подвигу героїв, які боролися за волю України. Ми вшановуємо пам’ять усіх загиблих - і в роки Другої світової війни, і у більш ніж два роки теперішньої російсько-української війни, пам'ять усіх борців за незалежність України, жертв нацистських таборів та російської окупації.

У серпні 2023 року видання New York Times, посилаючись на неназваних американських високопосадовців, опублікував статтю про те, що Україна втратила 70 тис. загиблими та ще 100—120 тис. пораненими. Найжахливіше – це кількість загиблих українських дітей. Росія вбила 501 дитину: 280 хлопчиків і 221 дівчинку. Саме тому ми можемо сміливо казати про геноцид з боку Росії, який всі ми маємо зупинити спільними зусиллями.