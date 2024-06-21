За перші 5 місяців цього року в Україну ввезли 20 785 електроавтівок, повідомляє Опендатабот.

Електрокари в Україні – що відомо

Як зазначається, цьогоріч імпортували рекордну кількість таких машин, що у 2,1 рази більше, ніж за аналогічний період 2023 року, коли ввезли 9 736.

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На електроавто припадає 12,9% від загальної кількості імпортованих автомобілів.

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Найбільшим попитом серед українців користується марка Tesla (4 742), Vokswagen (3 194) та Nissan (3 034) електрокари.

Найбільш популярними моделями серед таких автівок стали Nissan Leaf, Tesla Model 3 та Vokswagen ID.4.

Лідером серед регіонів з імпорту електроавто є Львівщина з 13,5% від загальної кількості. Далі – Київ (13,1%) та Одеська область (9,3%).

Імпорт авто у 2024 – що треба знати

Українці ввезли понад 160 тисяч автомобілів в Україну за перші 5 місяців 2024 року, проте тільки 28% нововвезених автівок у 2024 році – нові.

Як зазначалося, найпопулярнішими марками серед усіх ввезених автомобілів стали Volkswagen, Renault й Audi. Водночас найбільш популярними моделями стали Skoda Octavia, а також Vokswagen Golf та Passat.

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Бензинові авто користуються найбільшим попитом – це майже кожне друге імпортоване авто. На дизельні автомобілі припало 29% ввезених машин цьогоріч, а на електрокари – 12.9%.