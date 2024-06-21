Кабінет Міністрів затвердив порядок використання коштів Державного фонду декарбонізації та енергоефективної трансформації.

Про це повідомив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду.

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В України виділили додаткові 759 мільйонів для посилення енергетичної стійкості - що відомо

«Сьогодні затверджуємо порядок використання коштів Державного фонду декарбонізації та енергоефективної трансформації. Мова йде про додаткову програму енергоефективності та посилення стійкості енергосистеми України на 759 млн грн», - сказав він.

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Шмигаль уточнив, що кошти спрямують на зниження ставок за кредитами для реалізації проєктів енергоефективності та встановлення альтернативних джерел енергії.

«Держава розширює можливість отримати пільгові позики, аби бізнес та люди могли зменшити споживання електроенергії або створити додаткове джерело для її генерації», - підкреслив глава уряду.

Прем'єр-міністр нагадав, що цього тижня росіяни знову атакували об’єкти енергосистеми. За його словами, наразі проводяться відновлювальні роботи.

Президент України наказав спростити умови встановлення сонячних панелей та акумуляторів

Володимир Зеленський 20 червня провів Ставку, присвячену енергетичній безпеці, і доручив уряду розробити умови для спрощення встановлення сонячних панелей та акумуляторів для громадян.

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«Рішенням Ставки доручили уряду розробити умови, що спростять для людей встановлення сонячних панелей та акумуляторів. З податковими та митними пільгами, спеціальними кредитними програмами», - написав він.

Президент зауважив, що також очікує від уряду стратегії розвитку відновлюваної енергетики та розподіленої генерації на рівні держави.

За його словами, усі громадські та адміністративні будівлі мають бути обладнані енергоощадними технологіями.