У Німеччині заарештували громадян Росії, України та Вірменії за підозрою у шпигунстві на користь іноземної спецслужби. Вони збирали інформацію на українця, який живе у ФРН.

Про це пише Укрінформ з посиланням на федеральну прокуратуру ФРН.

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Троє агентів шпигували за особою з України у Німеччині - що відомо

Зазначається, що громадян України Роберта А., Вірменії Вардгеса І. та Росії Армана С. було заарештовано «за агентурну діяльність» 19 червня 2024 року. 20 червня обвинувачені були доставлені до слідчого судді Федерального суду у Франкфурті-на-Майні.

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«Обвинувачених підозрюють у тому, що вони працювали на іноземну спецслужбу», - йдеться у повідомленні.

По суті ордер на арешт інкримінує їм те, що троє обвинувачених їздили по Німеччині за завданням іноземної спецслужби з метою збору інформації про особу з України, яка мешкає у ФРН. Для цього 19 червня 2024 року вони спостерігали за кафе у Франкфурті-на-Майні, де мала перебувати ця особа, яка не називається.

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На яку спецслужбу працювали троє затриманих, також не повідомляється.

Молодика з українськими документами затримали, коли він шпигував за ТЕС у Болгарії

У Болгарії затримали 23-річного чоловіка з українськими документами, який пробрався на територію ТЕС "Мариця-Схід-2".

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Його підозрюють у шпигунстві на користь іноземної держави.

У нього знайшли дрони, мобільні телефони, фотоапарати, кілька SIM-карт і карти пам'яті.

Молодика арештували за збір інформації, яка становить державну таємницю, з метою передачі її іноземній державі.