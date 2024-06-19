У Болгарії затримали 23-річного чоловіка з українськими документами, який пробрався на територію ТЕС "Мариця-Схід-2".

Його підозрюють у шпигунстві на користь іноземної держави, розповів заступник міського прокурора Софії Христо Крастєв, цитує Nova.bg.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

У Болгарії, ймовірно, українця звинувачують у шпигунстві - що відомо

Чоловіка з українськими документами затримали охоронці ТЕС. У нього знайшли дрони, мобільні телефони, фотоапарати, кілька SIM-карт і карти пам'яті.

Молодика арештували за збір інформації, яка становить державну таємницю, з метою передачі її іноземній державі.

Advertisement

Зараз готують висновки експертиз про те, чи робив затриманий фотографії стратегічного об'єкта, які саме, і чи містили його пристрої відомості, що становлять державну таємницю.

Також встановлюють чи дійсно він є громадянином України і чи не займається він шпигунською діяльністю.

Більше по темі Компанії АТ Укроборонпром уклали п’ять міжнародних угод про партнерство Також французька асоціація GICAT підписала меморандум про співпрацю з об’єднанням "Технологічні сили України".

У прокуратурі готують клопотання про його безстроковий арешт.

Характеристика ТЕС "Мариця-Схід-2" - подробиці

ТЕС Мариця-Схід-2 — теплова електростанція, яка розташована на південному сході Болгарії. Зведена у складі комплексу Мариця-Схід разом з ТЕС Мариця-Схід-1 та ТЕС Мариця-Схід-3. Це найбільша вугільна ТЕЦ у Болгарії та одна з найбільших на Балканах.

Advertisement

В 1966 – 1968 роках на майданчику станції стали до ладу чотири однотипні блоки потужністю по 150 МВт. У кожному з них встановили по два котли Подольського котельного заводу (РФ) типу ПК-38-4 та парову турбіну Харківського турбінного заводу.