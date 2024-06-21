Уповноважений Верховної Ради з прав людини закликав міжнародну спільноту, правозахисні організації вжити дієвих заходів для захисту українських дітей, які вимушено опинилися під владою російського агресора.

Заклик омбудсман опублікував у Телеграмі.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Росія вивезла групу дітей на так званий «відпочинок» до Чувашії

«Стало відомо, що російські загарбники вивезли чергову групу із 43 дітей з тимчасово окупованого Бердянська Запорізької області на так званий «відпочинок» до Чувашії, де вони, очевидно, піддаються інтенсивному культурному та ідеологічному впливу», - повідомив він.

Advertisement

За його словами, «культурні обміни», «оздоровлення», концерти, майстер-класи, зустрічі з «героями» СВО, які проводять росіяни, мають на меті зміцнення російського впливу на ТОТ.

«Це є частиною стратегії російської влади, спрямованої на прискорену асиміляцію українських дітей, стирання їхньої ідентичності та переведення з української національної групи у іншу», - пояснив омбудсман.

Більше по темі СБУ оголосила підозру у підтримці війни російському актору з відомого серіалу Служба безпеки зібрала доказову базу на російського актора і музиканта Віталія Гогунського, який підтримує кремлівський режим.

РФ продовжує втручатися в освітній процес на ТОТ - подробиці

«Керівники шкіл та дитячих садків проходять спеціалізовані курси підготовки для інтеграції українських дітей у російський освітній простір, школи забезпечують російською літературою та методичними матеріалами, аби виховати дітей у російському дусі», - підкреслив посадовець.

Advertisement

Уповноважений ВР з прав людини наголосив, що такі дії є порушенням основоположних прав дитини та міжнародного права, включаючи Конвенцію ООН про права дитини.

«Закликаю міжнародну спільноту, правозахисні організації та всі небайдужі сторони вжити дієвих заходів для захисту українських дітей, які вимушено опинилися під владою агресора», - резюмував Лубінець.

Повернення українських дітей з російської окупації - що відомо

З тимчасово окупованої території Херсонщини 21 червня Україні вдалося повернути сімох маленьких українців віком від 4 місяців до 13 років.

Advertisement

Посол України в Нідерландах Олександр Карасевич повідомив, що Україна вже повернула 600 депортованих Росією дітей.

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомляв, що з початку 2024 року на підконтрольну Україні територію вдалося повернути 120 дітей із Херсонської області.

Зокрема, 14 червня повернули 12 українців, віком від 2 до 17 років.

З тимчасово окупованої території Херсонщини 27 травня евакуювали багатодітну родину, в якій виховуються семеро дітей. Наймолодша дитина народилася в окупації, їй лише 9 місяців. А найстаршій дитині 12 років.