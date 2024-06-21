Протягом тижні Сили оборони України вразили три одиниці рідкісної російської техніки. Зокрема українським вогонь атакував станцію РЕБ Р-934Б «Синиця», розвідувальний комплекс «Муром-М» та тактично зенітний-ракетний комплекс «Тор-М2».

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

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ЗСУ вдало атакували три одиниці рідкісної техніки армії РФ - що відомо

«Сили оборони України продовжують майстерно вражати цілі противника. Зокрема, цей тиждень відзначився знищенням станції РЕБ Р-934Б «Синиця», яку ворог намагався заховати на Харківському напрямку», - ідеться у повідомленні.

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Також був уражений рідкісний розвідувальний комплекс «Муром-М», здатний бачити вдень і вночі на відстані до 10 км.

Вітчизняним БПЛА далекого радіусу дії був уражений всепогодний тактичний зенітний-ракетний комплекс «Тор-М2».

Також під час повітряних дуелей вперше був зафіксований випадок знищення FPV-дроном російського дрона-камікадзе "Ланцет".