Протягом тижні Сили оборони України вразили три одиниці рідкісної російської техніки. Зокрема українським вогонь атакував станцію РЕБ Р-934Б «Синиця», розвідувальний комплекс «Муром-М» та тактично зенітний-ракетний комплекс «Тор-М2».
Про це повідомляє Міністерство оборони України.
ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС
Підписуйтесь на наш Viber-канал.
ЗСУ вдало атакували три одиниці рідкісної техніки армії РФ - що відомо
«Сили оборони України продовжують майстерно вражати цілі противника. Зокрема, цей тиждень відзначився знищенням станції РЕБ Р-934Б «Синиця», яку ворог намагався заховати на Харківському напрямку», - ідеться у повідомленні.
Також був уражений рідкісний розвідувальний комплекс «Муром-М», здатний бачити вдень і вночі на відстані до 10 км.
Вітчизняним БПЛА далекого радіусу дії був уражений всепогодний тактичний зенітний-ракетний комплекс «Тор-М2».
Також під час повітряних дуелей вперше був зафіксований випадок знищення FPV-дроном російського дрона-камікадзе "Ланцет".
На Сході українські оператори FPV-дронів знищили БМП-2 та автівки РФ
Завдяки роботі операторів FPV-дронів, росіяни втратили кілька одиниць техніки та особовий склад, повідомляють у ССО.
Оператори 8-го окремого полку ССО на Сході України знищили БМП-2, дві автівки та два склади з боєкомплектами.
Також вдалося ліквідувати чотирьох російських військових, а ще троє поранені.