Хакери, пов'язані зі зовнішньою розвідкою РФ, проводили ретельну багаторічну кампанію проти французьких дипломатів та посольств, яка поставила під загрозу французькі та європейські зовнішньополітичні інтереси.

Про це пише Укрінформ з посиланням на звіт Національного агентства з безпеки інформаційних систем (АNSSI).

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Хакери з РФ здійснювали багаторічну атаку на дипломаті у ЄС - що відомо

«Члени ANSSI вважають, що звинувачення у діяльності проти французьких дипломатичних установ є доведеними», - підкреслюється в документі.

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У ньому описується серія хакерських атак, здійснених групою під назвою "Нобеліум". Хакери використовували схожий спосіб дій: надсилання повідомлень із «шпигунськими» вкладеннями з поштової скриньки, викраденої у її справжнього власника, зазвичай співробітника французької або іноземної дипломатичної місії.

Так, у квітні і травні 2022 року на десятки електронних адрес Міністерства закордонних справ Франції надійшли повідомлення із зараженими вкладеннями, у яких йшлося про закриття посольства України або пропонувалася зустріч з послом Португалії.

У травні 2023 року посольство Франції в Києві разом з іншими європейськими дипустановами отримали листи, в якому пропонувалося виставити на продаж "дипломатичне авто". Цього ж року аналогічними методами хакери намагались «зламати» базу посольства Франції в Румунії.

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«Можливості, застосовані для компрометації такої великої кількості електронних поштових скриньок, наполегливість атак, зусилля, докладені до підробки документів, вказують на те, що «Нобеліум» майже напевно діє від імені державного суб'єкта», - доходять висновку експерти.

На їхню думку, ці численні спроби хакерських атак створюють загрозу національній безпеці, а також французьким та європейським дипломатичним інтересам.

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Хакервські атаки Росії – що відомо

Швеція заявила, що Росія створює "шкідливі перешкоди", спрямовані на супутникові мережі скандинавської країни, які вона вперше помітила після вступу до НАТО.

Напередодні Саміту миру хакери атакували урядові сайти Швейцарії. Кібератаки призвели до незначних перебоїв у роботі об’єктів нападу, вони були у межах встановленого допустимого діапазону, але на діяльність постраждалих організацій не зазнала значного впливу.

Спецслужби РФ здійснили кібератаку проти Польського агентства преси, двічі розмістивши в їхній системі повідомлення про мобілізацію в Польщі.

Як зазначалося, хакери розмістили інформацію нібито від глави польського уряду про те, що з 1 липня по 1 листопада цього року в Польщі оголошується частково мобілізація, через яку до армії призвуть 200 тис. осіб різних спеціальностей, як колишніх військових так і тих, хто раніше не служив в армії.