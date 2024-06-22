За останні кілька тижнів відбулися значні зрушення у давно запланованому постачанні до України західних винищувачів. Йдеться, зокрема, про перший випуск українських пілотів F-16 та про оголошену президентом Зеленським домовленість із Францією про надання Україні літаків Mirage 2000. Погана новина полягає в тому, що США раптом відмовилися навчати 30 українських пілотів. А останніми днями з'явилася інформація про те, що Сполучені Штати відмовилися також і від деяких інших варіантів підготовки українських пілотів.

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Від добре обізнаного анонімного джерела в уряді США нам відомо, що в України наразі є 30 пілотів, які мають достатню кваліфікацію для участі в американській тренувальній програмі для пілотів F-16. Про це цього тижня повідомляли також і джерела в Україні. Після нещодавнього випуску пілотів F-16 із навчальних центрів у США та Європі Україна, ймовірно, поки що має від 15 до 20 пілотів для очікуваних 60 винищувачів. Це дуже невтішне співвідношення кількості пілотів та літаків.

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Офіцер зі зв’язків із громадськістю Національної гвардії Арізони, майор Ерін Ханніган розповіла, що їхня 162-е авіабаза в Тусоні є основним тренувальним центром, де навчають іноземних пілотів F-16. Вона уточнила, що тут щорічно проходять підготовку 30 пілотів, і ці навчання фінансуються відділом міжнародних справ держсекретаря у справах ВПС. Коли Ханніган запитали, чи може 162-та авіабаза навчати більшу кількість пілотів, вона відповіла, що це, на жаль, неможливо з об'єктивних причин. Таким чином, навіть якби 162-а надала перевагу українським пілотам, а не тим, навчання яких було заплановане раніше, цього року там могли б підготувати ще щонайбільше 15 льотчиків.

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Ця інформація породжує більше запитань, ніж відповідей. Зокрема, чи були повідомлені американські ВПС, Міністерство оборони та Білий дім про те, що тренувальний центр, в якому іноземних пілотів навчають літати на F-16, апріорі не має можливості підготувати таку кількість пілотів, якої потрібує Україна? На підставі чого Сполучені Штати складали план із підготовки потрібної Києву кількість пілотів з огляду на кількість літаків, які планується передати?

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Якщо США та союзники знали, що Україна отримає приблизно 60 F-16, важко зрозуміти, чому штабні офіцери ВПС вирішили, що 15-20 пілотів їй буде достатньо. Швидше за все, ці офіцери розуміли, що такої кількості явно недостатньо, і, ймовірно, пропонували такі рішення, як перепрофілювання авіабази Air Guard в іншому штаті у навчальний центр із підготовки українських пілотів. Відомі своєю креативністю офіцери штабу ВПС, очевидно, могли б розробити десяток цілком життєздатних планів підготовки українських курсантів, якби цього від них вимагало американське керівництво. Якщо армія США й здатна щось робити добре, то це планування. Тому можна обгрунтовано припустити, що із самого початку у союзників України не існувало плану навчити стільки пілотів, скілько потрібно для керування 60-ма винищувачами.

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Напевно, саме через незадовільні темпи підготовки пілотів Зеленський оголосив про досягнуту із Францією угоду на передання Києву винищувачів Mirage 2000s. Макрон пообіцяв за півроку доправити в Україну оговорену кількість цих літаків разом із навченими екіпажами й забезпечити технічне обслуговування. Якщо ці плани будуть вчасно реалізовані, представники адміністрації Байдена, які із самого початку стверджували, що «якнайшвидше українці зможуть перейти на F-16…» приблизно через два роки, будуть виглядати дуже кволими песимістами.

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Гірка правда полягає в тому, що публічна риторика адміністрації Байдена про щонайшвидшу відправку «F-16 для України» не відповідає їхнім реальним діям. Поряд із недостатнім фінансуванням підготовки українських пілотів F-16, адміністрації Байдена можна висунути наступні обгрунтовані претензії:

На підставі неправдивих оперативних даних вони довгий час стверджували, що надання F-16 України взагалі є «неможливими».

Змінили свою позицію й підтримали ідею надання Києву цих винищувачів лише тоді, коли Нідерланди й Данія очолили «коаліцію винищувачів».

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Вони не запропонували передати Україні F-16 із власних запасів США (у AMARC (підземних ангарах) їх стоїть понад 300. Багато хто вважає, що принаймні дві ескадрильї із цих 300 можуть бути швидко підготовлені до польотів.

Запропонували, а потім відклали навчальні програми для українських пілотів F-16, хоча доповідна записка ВПС США, яка просочилась у ЗМІ, показує, що це навчання насправді може тривати лише чотири місяці, і цього цілком достатньо.

Керівництво США зараз грається в добре відому гру «Джекіл і Хайд». Громадськість вони постійно запевнюють у «непохитній підтримці» України. Однак за зачиненими дверима цієї підтримки бракує. Не дивно, що Зеленський дуже втішений пропозицією французів надати Mirage 2000. І якщо Франції справді вдасться зробити це за півроку, як пообіцяв Макрон, це ще більше підірве й без того підмочену репутацію адміністрації Байдена, яка публічно обіцяла, що буде рухатися «якомога швидше» у питанні постачання Києву F-16.

Погляди, висловлені автором у цій статті, можуть не співпадати із офіційною позицією Міністерства оборони чи уряду США. Також вони можуть не поділятися Kyiv Post.