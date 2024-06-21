Служба безпеки зібрала доказову базу на російського актора і музиканта з Віталія Гогунського, який публічно підтримує війну Росії проти України, повідомляє Управління СБ України у Вінницькій області.

Оголошено підозру російському актору Віталію Гогунському - що відомо

Зловмисник бере активну участь у пропагандистських акціях на тимчасово окупованих Росією територіях України.

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При цьому виступає із «патріотичними» піснями на концертах перед сім’ями учасників т.зв. «СВО» та перед російськими бойовиками, які брали участь у війні проти України.

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Також Гогунський регулярно повторює тези російської пропаганди та агітує до агресивної війни РФ проти України на медіамайданчиках рупорів Кремля. Під час ефірів висловлювався на підтримку російських загарбників та героїзував їхню учать у війні проти України.

Ініційовані СБУ експертизи підтвердили факти його підривної діяльності проти України.

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Яке покарання загрожує Гогунському за підтримку війни Росії в Україні

Слідчі Служби безпеки повідомили Гогунському про заочну підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:-

ч. 1 ст. 110 (розповсюдження матеріалів із закликами до зміни меж території на порушення порядку, встановленого Конституцією України)

ч. 6 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність у формі здійснення інформаційної діяльності у співпраці з державою-агресором та її окупаційною адміністрацією)

ст. 436 (пропаганда війни).

Обвинувальний акт скеровано до суду. За такі злочини йому загрожує позбавлення волі на строк до 12 років.

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Оскільки фігурант переховується від правосуддя на території РФ, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за злочини проти нашої держави.