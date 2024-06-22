Через повномасштабну війну українці стали більш вразливими до стресу, депресії, тривоги та ПТСР.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, нині 14 мільйонів українців потребують психосоціальної підтримки.

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Допомога потрібна як дорослим, так і дітям з підлітками. Адже вони також перебувають у зоні ризику.

Психосоціальна підтримка під час війни

Асоціація інноваційної та цифрової освіти разом з Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) та Міністерством освіти і науки розпочали реалізовувати масштабний проєкт з психосоціальної підтримки учнів закладів професійної та фахової передвищої освіти.

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«Впродовж року понад 30 000 учнів пройдуть навчання за програмою «Я підтримую своїх друзів», яка навчить підлітків, як підтримати друга чи подругу, які перебувають у стресі. Ця програма включає ефективні техніки, засновані на принципах першої психологічної допомоги», - сказав координатор освітніх проєктів ЮНІСЕФ Анатолій Ігнатович.

Проєкт охоплює сім регіонів: Миколаївську, Одеську, Полтавську, Сумську, Львівську, Закарпатську та Волинську області.

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«Комплексна програма «Психосоціальна підтримка та психологічна допомога на всіх рівнях освіти», яку реалізує МОН України передбачає системний підхід для всіх учасників освітнього процесу. Ця програма розроблена в межах Національної програми ментального здоров’я «Ти як?», ініційованої Першою леді України Оленою Зеленською», - розповів заступник міністра освіти і науки України Андрій Вітренко.

Проєкт Міносвіти та UNICEF для учнів профтехів

Наразі завершився пілотний етап проєкту - підготовка практичних психологів та соціальних педагогів, отримання грифу МОН на програму та навчання контрольної групи учнів.

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«На наступному етапі розпочнеться безпосередня системна робота з підлітками, батьками та вчителями. Тренінги для дітей та їх батьків проходять наживо, прямо у закладах освіти, в яких вчаться діти, а тренінги та супервізії для вчителів відбуваються онлайн», - говорить виконавча директорка Асоціації інноваційної та цифрової освіти, координаторка Мережі Українських Освітніх Хабів Марія Богуслав.

До навчання також планують залучити батьків та опікунів підлітків. Вони зможуть опанувати навички з позитивного батьківства.

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Крім того, вдосконалити навички психосоціальної допомоги та підтримки психічного здоров'я зможуть 700 практичних психологів.