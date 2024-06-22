У п'ятницю, 21 червня, відбулися три матчі Євро-2024:

Група Е. Словаччина - Україна

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Група D. Польща - Австрія

Група D. Нідерланди - Франція

Україна перемогла Словаччину

У своєму другому матчі на Євро-2024 Україна перемогла Словаччину з рахунком 2:1.

Матч проходив у Дюссельдорфі.

Гол у ворота українців забив Іван Шранц на 17 хвилині.

На 54-й хвилині гри «синьо-жовті» зрівняли рахунок. Перший гол України на Євро-2024 забив Микола Шапаренко.

Автором переможного голу став Роман Яремчук на 80-ій хвилині.

Advertisement

Словаччина - Україна / AFP

Польща програла Австрії

Австрія впевнено обіграла збірну Польщі - 3:1.

Це перша перемога для австрійців на чемпіонаті-2024.

Перший гол збірна Австрії забила на початку гри. Зробив це Гернот Траунер.

Польща зрівняла рахунок у першому таймі завдяки голу Кшиштофа Пйонтека.

Згодом ще один гол у ворота поляків забив Крістоф Баумгартнер. Остаточний результат на 78-й хвилині встановив Марко Арнатутович, який реалізував пенальті.

Польща - Австрія / AFP

Advertisement

Збірна Нідерландів зіграла внічию з Францією

Нічиєю завершився матч між Нідерландами та Францією.

Це перший безгольовий матч на Євро-2024.

Нідерланди відправили м'яч у ворота противника на 69-й хвилині. Однак гол Хаві Сімонса не зарахували через офсайд.

На матч у Лейпцигу Франція вийшла без свого лідера. Кіліан Мбаппе отримав травму носа у грі з Австрією в 1-му турі й тепер відновлюється.

Нідерланди - Франція / AFP

Євро-2024: розклад матчів 22 червня

У суботу відбудуться три матчі:

Група F. Греція - Чехія, 16:00

Група F. Туреччина - Португалія, 19:00

Група E. Бельгія - Румунія, 22:00

Advertisement

Україна на Євро-2024

Для України чемпіонат почався з поразки.

У своєму першому матчі на Євро-2024 «синьо-жовті» програли команді Румунії з рахунком 3:0.

Друга гра українців у групі Е відбулася 21 червня у Дюссельдорфі. Україна перемогла Словаччину - 2:1.

Завершальний матч групового етапу відбудеться 26 червня у Штутгарті.

Українська збірна гратиме з бельгійською командою. Початок о 19:00 за київським часом.