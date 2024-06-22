У п'ятницю, 21 червня, відбулися три матчі Євро-2024:
Група Е. Словаччина - Україна
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Група D. Польща - Австрія
Група D. Нідерланди - Франція
Україна перемогла Словаччину
У своєму другому матчі на Євро-2024 Україна перемогла Словаччину з рахунком 2:1.
Матч проходив у Дюссельдорфі.
Гол у ворота українців забив Іван Шранц на 17 хвилині.
На 54-й хвилині гри «синьо-жовті» зрівняли рахунок. Перший гол України на Євро-2024 забив Микола Шапаренко.
Автором переможного голу став Роман Яремчук на 80-ій хвилині.
Польща програла Австрії
Австрія впевнено обіграла збірну Польщі - 3:1.
Це перша перемога для австрійців на чемпіонаті-2024.
Перший гол збірна Австрії забила на початку гри. Зробив це Гернот Траунер.
Польща зрівняла рахунок у першому таймі завдяки голу Кшиштофа Пйонтека.
Згодом ще один гол у ворота поляків забив Крістоф Баумгартнер. Остаточний результат на 78-й хвилині встановив Марко Арнатутович, який реалізував пенальті.
Збірна Нідерландів зіграла внічию з Францією
Нічиєю завершився матч між Нідерландами та Францією.
Це перший безгольовий матч на Євро-2024.
Нідерланди відправили м'яч у ворота противника на 69-й хвилині. Однак гол Хаві Сімонса не зарахували через офсайд.
На матч у Лейпцигу Франція вийшла без свого лідера. Кіліан Мбаппе отримав травму носа у грі з Австрією в 1-му турі й тепер відновлюється.
Євро-2024: розклад матчів 22 червня
У суботу відбудуться три матчі:
Група F. Греція - Чехія, 16:00
Група F. Туреччина - Португалія, 19:00
Група E. Бельгія - Румунія, 22:00
Україна на Євро-2024
Для України чемпіонат почався з поразки.
У своєму першому матчі на Євро-2024 «синьо-жовті» програли команді Румунії з рахунком 3:0.
Друга гра українців у групі Е відбулася 21 червня у Дюссельдорфі. Україна перемогла Словаччину - 2:1.
Завершальний матч групового етапу відбудеться 26 червня у Штутгарті.
Українська збірна гратиме з бельгійською командою. Початок о 19:00 за київським часом.