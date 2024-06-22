У п'ятницю, 21 червня, відбулися три матчі Євро-2024: 

Група Е. Словаччина - Україна

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Група D. Польща - Австрія

Група D. Нідерланди - Франція

Україна перемогла Словаччину

У своєму другому матчі на Євро-2024 Україна перемогла Словаччину з рахунком 2:1. 

Матч проходив у Дюссельдорфі. 

Гол у ворота українців забив Іван Шранц на 17 хвилині.

На 54-й хвилині гри «синьо-жовті» зрівняли рахунок. Перший гол України на Євро-2024 забив Микола Шапаренко.

Автором переможного голу став Роман Яремчук на 80-ій хвилині. 

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Словаччина - Україна / AFP

Польща програла Австрії 

Австрія впевнено обіграла збірну Польщі - 3:1. 

Це перша перемога для австрійців на чемпіонаті-2024. 

Перший гол збірна Австрії забила на початку гри. Зробив це Гернот Траунер. 

Польща зрівняла рахунок у першому таймі завдяки голу Кшиштофа Пйонтека. 

Згодом ще один гол у ворота поляків забив Крістоф Баумгартнер. Остаточний результат на 78-й хвилині встановив Марко Арнатутович, який реалізував пенальті. 

Польща - Австрія / AFP

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Збірна Нідерландів зіграла внічию з Францією

Нічиєю завершився матч між Нідерландами та Францією. 

Це перший безгольовий матч на Євро-2024.

Нідерланди відправили м'яч у ворота противника на 69-й хвилині. Однак гол Хаві Сімонса не зарахували через офсайд. 

На матч у Лейпцигу Франція вийшла без свого лідера. Кіліан Мбаппе отримав травму носа у грі з Австрією в 1-му турі й тепер відновлюється. 

Нідерланди - Франція / AFP

Євро-2024: розклад матчів 22 червня 

У суботу відбудуться три матчі: 

Група F. Греція - Чехія, 16:00

Група F. Туреччина - Португалія, 19:00

Група E. Бельгія - Румунія, 22:00

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Україна на Євро-2024

Для України чемпіонат почався з поразки. 

У своєму першому матчі на Євро-2024 «синьо-жовті» програли команді Румунії з рахунком 3:0. 

Друга гра українців у групі Е відбулася 21 червня у Дюссельдорфі. Україна перемогла Словаччину - 2:1. 

Завершальний матч групового етапу відбудеться 26 червня у Штутгарті.

Українська збірна гратиме з бельгійською командою. Початок о 19:00 за київським часом.

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