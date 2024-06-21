Прикордонники знищили на Бахмутському напрямку дві артилерійські установки та станцію радіоелектронної боротьби російських окупантів.

Про це повідомила Державна прикордонна служба (ДПСУ) та оприлюднила відповідне відео.

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ДПСУ вразили техніку російської армії - що відомо

“На Бахмутському напрямку сили підрозділу вогневої підтримки бригади “Помста” зі 105-мм гаубиці М101 знищили станцію РЕБ окупантів”, - ідеться у повідомленні.

Також за допомогою ударних дронів підрозділу “Фенікс” були знищені дві ворожі 122-мм гаубиці Д-30.