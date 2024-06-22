П'ятеро людей загинули та ще семеро поранені через російські обстріли на Донеччині. 

Протягом доби росіяни атакували сім населених пунктів області. 

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Росіяни обстрілюють Донецьку область: є жертви

З авіації та артилерії вдарили по Торецьку. 

«По Торецьку окупанти завдали 6 ударів: чотирма авіабомбами «КАБ-250» та артилерією. Загинули двоє цивільних осіб, ще одну людину травмовано. Пошкоджено 6 багатоквартирних і 2 приватних будинки, інфраструктуру», - повідомили в поліції. 

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На Селидове та Нью-Йорк скинули авіабомби. 

«На Селидове росіяни скинули авіабомбу «УМПБ Д-30СН» - вбили двох мирних жителів і трьох поранили. Руйнувань зазнали 5 багатоквартирних і 6 приватних будинків», - зазначили правоохоронці. 

Також під ударом були селища Дружба та Північне. 

Пошкоджено три десятки цивільних об’єктів. Більшість із них - це житлові будинки. Також понівечені кафе, підприємство, автомобілі та ЛЕП. 

Як живуть люди у прифронтових селах Донеччини

Попри небезпеку, в Сіверській громаді на Донеччині залишається 900 жителів. Це дані поліції. 

Тут активно працюють ворожа артилерія та авіація. 

Від Сіверська до лінії фронту - менше 10 км. 

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Щодня ворог завдає по місту від 5 до 10 ударів. 

Людям допомагають поліцейські. У населеному пункті діє пункт незламності, де місцеві мешканці отримують гуманітарну допомогу. 

«Поліція робить все можливе для порятунку наших громадян. Через нестабільну ситуацію в громаді закликаємо всіх містян евакуюватись», - зазначає начальник Бахмутського райвідділу поліції Артур Марянян.

Також у зруйнованому місті працює лікарка. Попри небезпеку жінка продовжує допомагати людям. Щотижня до неї звертається близько 30 жителів.

«Так склалися обставини, що я не змогла виїхати. А потім стали люди до мене йти. Тому я не можу виїхати та залишити людей без меддопомоги», - розповідає Алла Миколаївна.

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