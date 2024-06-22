П'ятеро людей загинули та ще семеро поранені через російські обстріли на Донеччині.
Протягом доби росіяни атакували сім населених пунктів області.
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Росіяни обстрілюють Донецьку область: є жертви
З авіації та артилерії вдарили по Торецьку.
«По Торецьку окупанти завдали 6 ударів: чотирма авіабомбами «КАБ-250» та артилерією. Загинули двоє цивільних осіб, ще одну людину травмовано. Пошкоджено 6 багатоквартирних і 2 приватних будинки, інфраструктуру», - повідомили в поліції.
На Селидове та Нью-Йорк скинули авіабомби.
«На Селидове росіяни скинули авіабомбу «УМПБ Д-30СН» - вбили двох мирних жителів і трьох поранили. Руйнувань зазнали 5 багатоквартирних і 6 приватних будинків», - зазначили правоохоронці.
Також під ударом були селища Дружба та Північне.
Пошкоджено три десятки цивільних об’єктів. Більшість із них - це житлові будинки. Також понівечені кафе, підприємство, автомобілі та ЛЕП.
Як живуть люди у прифронтових селах Донеччини
Попри небезпеку, в Сіверській громаді на Донеччині залишається 900 жителів. Це дані поліції.
Тут активно працюють ворожа артилерія та авіація.
Від Сіверська до лінії фронту - менше 10 км.
Щодня ворог завдає по місту від 5 до 10 ударів.
Людям допомагають поліцейські. У населеному пункті діє пункт незламності, де місцеві мешканці отримують гуманітарну допомогу.
«Поліція робить все можливе для порятунку наших громадян. Через нестабільну ситуацію в громаді закликаємо всіх містян евакуюватись», - зазначає начальник Бахмутського райвідділу поліції Артур Марянян.
Також у зруйнованому місті працює лікарка. Попри небезпеку жінка продовжує допомагати людям. Щотижня до неї звертається близько 30 жителів.
«Так склалися обставини, що я не змогла виїхати. А потім стали люди до мене йти. Тому я не можу виїхати та залишити людей без меддопомоги», - розповідає Алла Миколаївна.