П'ятеро людей загинули та ще семеро поранені через російські обстріли на Донеччині. Протягом доби росіяни атакували сім населених пунктів області. ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал. Росіяни обстрілюють Донецьку область: є жертви З авіації та артилерії вдарили по Торецьку. «По Торецьку окупанти завдали 6 ударів: чотирма авіабомбами «КАБ-250» та артилерією. Загинули двоє цивільних осіб, ще одну людину травмовано. Пошкоджено 6 багатоквартирних і 2 приватних будинки, інфраструктуру», - повідомили в поліції. Advertisement На Селидове та Нью-Йорк скинули авіабомби. «На Селидове росіяни скинули авіабомбу «УМПБ Д-30СН» - вбили двох мирних жителів і трьох поранили. Руйнувань зазнали 5 багатоквартирних і 6 приватних будинків», - зазначили правоохоронці. Також під ударом були селища Дружба та Північне. Пошкоджено три десятки цивільних об’єктів. Більшість із них - це житлові будинки. Також понівечені кафе, підприємство, автомобілі та ЛЕП.

Як живуть люди у прифронтових селах Донеччини Попри небезпеку, в Сіверській громаді на Донеччині залишається 900 жителів. Це дані поліції. Тут активно працюють ворожа артилерія та авіація. Від Сіверська до лінії фронту - менше 10 км. Advertisement Щодня ворог завдає по місту від 5 до 10 ударів. Людям допомагають поліцейські. У населеному пункті діє пункт незламності, де місцеві мешканці отримують гуманітарну допомогу. «Поліція робить все можливе для порятунку наших громадян. Через нестабільну ситуацію в громаді закликаємо всіх містян евакуюватись», - зазначає начальник Бахмутського райвідділу поліції Артур Марянян.