Російський диктатор Володимир Путін продовжує озвучувати ядерні погрози, аби перешкодити подальшій підтримці України з боку країн Заходу.

Також ця інформаційна кампанія Кремля спрямована на підрив зусиль міжнародної спільноти щодо узгодження свого стратегічного бачення перемоги України.

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Про таке пишуть аналітики американського Інституту вивчення війни.

Два дні підряд Путін говорить про ядерну зброю

21 червня під час виступу перед російськими офіцерами-випускниками Путін заявив, що Росія планує й надалі розвивати свою ядерну тріаду як «гарантію стратегічного стримування» і підтримки балансу сил у світі.

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Очільник Кремля також зауважив, що РФ працює над збільшенням свого звичайного бойового потенціалу та оборонного промислового виробництва.

20 червня на пресконференції у В'єтнамі Путін заявив, що Москва розглядає можливість «зниження порогу» застосування ядерної зброї в російській ядерній доктрині.

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Також він сказав, що можлива майбутня стратегічна поразка російських сил на полі бою в Україні призведе до «кінця державності (Росії)».

«Путін, можливо, помилково прирівняв поразку Росії в Україні до екзистенційної загрози для російської держави, щоб послатися на «винятковий випадок», коли чинна ядерна доктрина РФ дозволила б застосування ядерної зброї», - йдеться у звіті аналітиків.

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В ISW вважають, що заява Путіна від 21 червня є продовженням його інформаційної кампанії, яка спрямована на підрив зусиль Заходу розробити спільну стратегічну мету рішучої перемоги над російським вторгненням. За задумом Заходу це могло б стати кінцевою метою війни.

«Загроза ядерної ескалації є ключовим аспектом здатності Росії маніпулювати іноземними особами, які ухвалюють рішення, і дуже малоймовірно, що вона призведе до фактичної ядерної ескалації через ядерне та звичайне стримування», - резюмують аналітики.