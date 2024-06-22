У 36-річного загиблого правоохоронця залишились батьки, дружина-поліцейська та 12-річна донька.

«Внаслідок російської атаки дроном інспектор сектору реагування патрульної поліції відділення поліції №1 Херсонського РУП, старший лейтенант поліції отримав тяжкі поранення та помер у кареті швидкої дорогою до лікарні», - повідомили в поліції.

Чоловік отримав поранення. Врятувати його не вдалося.

На момент удару він чергував на блокпосту.

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Росіяни атакують Херсонщину

Росіяни не припиняють обстрілювати Херсонську область.

Минулої доби під ворожим вогнем опинилися 16 населених пунктів та сам Херсон.

Військові РФ поцілили в адмінбудівлю та житлові квартали. Пошкоджено багатоповерхівку, три приватні будинки та господарчі споруди

Загинула одна людина та ще 4 були поранені.

Під час нічної дронової атаки Сили ППО збили над Херсонщиною один Shahed-131/136.