Російські війська атакували дроном блокпост поліції на Херсонщині.

Загинув інспектор патрульної поліції Олександр Чехун. 

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

На момент удару він чергував на блокпосту. 

Чоловік отримав поранення. Врятувати його не вдалося. 

Окупанти обстріляли блокпост поліції

«Внаслідок російської атаки дроном інспектор сектору реагування патрульної поліції відділення поліції №1 Херсонського РУП, старший лейтенант поліції  отримав тяжкі поранення та помер у кареті швидкої дорогою до лікарні», - повідомили в поліції. 

Advertisement

У 36-річного загиблого правоохоронця залишились батьки, дружина-поліцейська та 12-річна донька.

Росіяни атакують Херсонщину

Росіяни не припиняють обстрілювати Херсонську область. 

Минулої доби під ворожим вогнем опинилися 16 населених пунктів та сам Херсон.

Військові РФ поцілили в адмінбудівлю та житлові квартали. Пошкоджено багатоповерхівку, три приватні будинки та господарчі споруди

Дронові санкції від СБУ:
Більше по темі

Дронові санкції від СБУ: "бавовна" палала на НПЗ в Тамбовській області та у республіці Адигея РФ

Джерела Kyiv Post підтвердили удари по складу паливно-мастильних матеріалів АТ "Тамбовнєфтєпродукт" і нафтобази "Енемська" ТОВ "ЛУКОЙЛ-Югнєфтєпродукт".

Загинула одна людина та ще 4 були поранені. 

Під час нічної дронової атаки Сили ППО збили над Херсонщиною один Shahed-131/136.

Київ Пост
Київ Пост
Читати далі
Росіяни знову масовано вдарили по енергетиці Ракетні обстріли
Росіяни знову масовано вдарили по енергетиці
Київ Пост
14г тому
Дрони вночі атакували чотири нафтобази в РФ – Генштаб Росія
Дрони вночі атакували чотири нафтобази в РФ – Генштаб
Тимур Дубовик
1д тому
Дронові санкції від СБУ: "бавовна" палала на НПЗ в Тамбовській області та у республіці Адигея РФ Росія
Дронові санкції від СБУ: "бавовна" палала на НПЗ в Тамбовській області та у республіці Адигея РФ
Київ Пост
2д тому
Нафтобаза в Ростовській області після атаки дронів СБУ горить понад добу Росія
Нафтобаза в Ростовській області після атаки дронів СБУ горить понад добу
Київ Пост
чер. 19
Спонсорований контент
" Попередній За добу росіяни вбили 5 жителів Донеччини
Далі » Окупанти в Луганській області отримали нову методичку по мобілізації