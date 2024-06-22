Російські війська атакували дроном блокпост поліції на Херсонщині.
Загинув інспектор патрульної поліції Олександр Чехун.
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На момент удару він чергував на блокпосту.
Чоловік отримав поранення. Врятувати його не вдалося.
Окупанти обстріляли блокпост поліції
«Внаслідок російської атаки дроном інспектор сектору реагування патрульної поліції відділення поліції №1 Херсонського РУП, старший лейтенант поліції отримав тяжкі поранення та помер у кареті швидкої дорогою до лікарні», - повідомили в поліції.
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Росіяни атакують Херсонщину
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