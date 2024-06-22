Окупанти так званої «ЛНР» отримали нову методичку по мобілізації.
Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор.
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За його словами, російське керівництво наказало вербувати до армії РФ не лише обвинувачених, а й підозрюваних у злочинах.
Мобілізація на окупованих територіях Луганщини
«До так званої «лнр» надійшла методичка, згідно з якою силовики зобов’язані пропонувати укласти контракт з міноборони рф не тільки обвинуваченим, а й підозрюваним. Тобто, практично кожному», - написав він.
Тим, хто погодиться на таку «співпрацю» обіцяють допомогти закрити кримінальну справу.
Також окупанти пропонують долучитися до російського війська порушникам комендантської години й тим, хто перебуває під адміністративним наглядом.
Про виконання плану окупанти мають звітувати вищому керівництву.