Понад півсотні бойових зіткнень відбулося на фронті від початку доби.

Про це йдеться в ранковому зведенні Генерального штабу.

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Найбільше ворожих атак зафіксували на Покровському напрямку. Тут окупанти продовжують тиснути на позиції наших оборонців.

Ворог й надалі найбільш активний на Покровському напрямку

«За сьогодні вже відбулося 21 бойове зіткнення (на Покровському напрямку - ред.). Ворог продовжує тиснути на позиції наших оборонців поблизу Новоолександрівки, Воздвиженки, Євгенівки, Сокола, Новоселівки Першої та Новопокровська. Дев’ять атак відбито, боєзіткнення тривають», - повідомили у штабі станом на 10:00.

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Вісім ворожих атак зафіксували на Куп’янському напрямку - в районах Степової Новоселівки, М’ясожарівки та Стельмахівки. Українські воїни відбили шість спроб окупантів просунутися вперед. Дві штурмові дії станом на ранок ще тривали.

На Сіверському напрямку спостерігається помірна активність російських окупантів. На даний час ворог 13 разів намагався потіснити українських оборонців із займаних позицій поблизу Верхньокам’янського, Спірного та Роздолівки.

Росіяни намагаються просунутися в напрямку Часового Яру

«На Краматорському напрямку окупаційні війська не полишають спроб просунутися в напрямку Часового Яру, поблизу якого триває боєзіткнення. Українські захисники надійно тримають оборону на зазначеній ділянці та дають гідну відсіч агресору», - звітують у Генштабі.

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Армія РФ намагалася штурмувати на Курахівському напрямку поблизу Георгіївки та Парасковіївки - безуспішно.

Також агресор зазнав невдачі в районі Роботиного на Запоріжжі. Тривають боєзіткнення біля Малої Токмачки та Кам'янського. Це також Оріхівський напрямок.

«На Времівському напрямку успіху не мала атака ворога біля Старомайорського, ще один бій триває неподалік Водяного», - йдеться у зведенні штабу.