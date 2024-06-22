У Казахстані затримали Алтая Жаканбаєва - одного з підозрюваних у замаху на казахського журналіста та опозиціонера Айдоса Садикова у Києві.

Про це повідомили в Генпрокуратурі Казахстану.

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Замах на казахського опозиціонера: затримали одного підозрюваного

Зазначається, що напередодні фігурант сам звернувся до правоохоронців. Його допитали та затримали за підозрою у злочині.

Другого підозрюваного - Мейрама Каратаєва - наразі розшукують.

«Генеральною прокуратурою до компетентних органів України направлено міжнародне слідче доручення про надання матеріалів кримінальної справи щодо причетності Жаканбаєва і Каратаєва до скоєного злочину», - зазначили в казахській прокуратурі.

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В Айдоса Садикова стріляли 18 червня у Києві

У казахського опозиціонера стріляли 18 червня у Києві. Сталося це вдень у Шевченківському районі столиці.

Журналіст був важко поранений.

Поліція встановила ймовірних виконавців замаху.

Це двоє громадян Казахстану - Мейрам Каратаєв і Алтай Жаканбаєв.

За даними слідства, підозрювані приїхали в Україну 2-го червня через польсько-український кордон. Певний час фігуранти спостерігали за потерпілим та вивчали його маршрути.

Зазначається, що у день злочину один з підозрюваних вистрілив у постраждалого. Інший - стежив за ситуацією навколо будинку.

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Після цього фігуранти втекли з України через кордон з Молдовою.

Їх оголосили в міжнародний розшук.