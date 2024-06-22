У Казахстані затримали Алтая Жаканбаєва - одного з підозрюваних у замаху на казахського журналіста та опозиціонера Айдоса Садикова у Києві.
Про це повідомили в Генпрокуратурі Казахстану.
ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС
Підписуйтесь на наш Viber-канал.
Замах на казахського опозиціонера: затримали одного підозрюваного
Зазначається, що напередодні фігурант сам звернувся до правоохоронців. Його допитали та затримали за підозрою у злочині.
Другого підозрюваного - Мейрама Каратаєва - наразі розшукують.
«Генеральною прокуратурою до компетентних органів України направлено міжнародне слідче доручення про надання матеріалів кримінальної справи щодо причетності Жаканбаєва і Каратаєва до скоєного злочину», - зазначили в казахській прокуратурі.
В Айдоса Садикова стріляли 18 червня у Києві
У казахського опозиціонера стріляли 18 червня у Києві. Сталося це вдень у Шевченківському районі столиці.
Журналіст був важко поранений.
Поліція встановила ймовірних виконавців замаху.
Це двоє громадян Казахстану - Мейрам Каратаєв і Алтай Жаканбаєв.
За даними слідства, підозрювані приїхали в Україну 2-го червня через польсько-український кордон. Певний час фігуранти спостерігали за потерпілим та вивчали його маршрути.
Зазначається, що у день злочину один з підозрюваних вистрілив у постраждалого. Інший - стежив за ситуацією навколо будинку.
Після цього фігуранти втекли з України через кордон з Молдовою.
Їх оголосили в міжнародний розшук.