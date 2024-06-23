У суботу, 22 червня, відбулися три матчі Євро-2024:

Група F. Грузія - Чехія

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Група F. Туреччина - Португалія

Група E. Бельгія - Румунія

Грузія та Чехія зіграли внічию

Збірні Грузії та Чехії зіграли внічию в матчі другого туру групи F.

Гол грузинської команди у ворота чехів забив Жорж Мікаутадзе, який відзначився з пенальті наприкінці першого тайму.

Рахунок зрівняв нападник збірної Чехії Патрік Шик. Він забив м'яч у відповідь у другому таймі.

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Грузія - Чехія / AFP

Португалія здобула розгромну перемогу над Туреччиною

Збірна Португалії розгромила Туреччину - 3:0.

Португальці відкрили рахунок на 21-й хвилині. Перший гол забив Бернарду Сілва.

На 28-й хвилині команда Португалії подвоїла перевагу завдяки помилці суперників. Турецький захисник Самет Акайдин віддавав передачу назад на голкіпера, однак помилився і забив у власні ворота.

Третій гол у ворота турецької збірної відбувся за участі Кріштіану Роналду у другому таймі. Зірковий футболіст віддав передачу на Бруну Фернандеша, який пробив по порожніх воротах.

Туреччина - Португалія / AFP

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Бельгія обіграла Румунію

Бельгія перемогла Румунію з рахунком 2:0.

Бельгійці відкрили рахунок на другій хвилині матчу. Гол румунам забив півзахисник Юрі Тілеманс. Подвоїти рахунок вдалося у другому таймі. Гол забив півзахисник Кевін Де Брейне.

Відтак, Бельгія змістила Україну на останнє місце в групі Євро-2024 з футболу.

Бельгія - Румунія / AFP

Євро-2024: розклад матчів 23 червня

У неділю 23 червня відбудуться два матчі:

Група А. Швейцарія - Німеччина, 22:00

Група А. Шотландія - Угорщина, 22:00.