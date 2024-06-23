У суботу, 22 червня, відбулися три матчі Євро-2024:
Група F. Грузія - Чехія
ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС
Підписуйтесь на наш Viber-канал.
Група F. Туреччина - Португалія
Група E. Бельгія - Румунія
Грузія та Чехія зіграли внічию
Збірні Грузії та Чехії зіграли внічию в матчі другого туру групи F.
Гол грузинської команди у ворота чехів забив Жорж Мікаутадзе, який відзначився з пенальті наприкінці першого тайму.
Рахунок зрівняв нападник збірної Чехії Патрік Шик. Він забив м'яч у відповідь у другому таймі.
Португалія здобула розгромну перемогу над Туреччиною
Збірна Португалії розгромила Туреччину - 3:0.
Португальці відкрили рахунок на 21-й хвилині. Перший гол забив Бернарду Сілва.
На 28-й хвилині команда Португалії подвоїла перевагу завдяки помилці суперників. Турецький захисник Самет Акайдин віддавав передачу назад на голкіпера, однак помилився і забив у власні ворота.
Третій гол у ворота турецької збірної відбувся за участі Кріштіану Роналду у другому таймі. Зірковий футболіст віддав передачу на Бруну Фернандеша, який пробив по порожніх воротах.
Бельгія обіграла Румунію
Бельгія перемогла Румунію з рахунком 2:0.
Бельгійці відкрили рахунок на другій хвилині матчу. Гол румунам забив півзахисник Юрі Тілеманс. Подвоїти рахунок вдалося у другому таймі. Гол забив півзахисник Кевін Де Брейне.
Відтак, Бельгія змістила Україну на останнє місце в групі Євро-2024 з футболу.
Євро-2024: розклад матчів 23 червня
У неділю 23 червня відбудуться два матчі:
Група А. Швейцарія - Німеччина, 22:00
Група А. Шотландія - Угорщина, 22:00.