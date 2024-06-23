У застосунку Резерв+ зʼявляться нові функції.

Серед них - онлайн-рекрутинг, електронне направлення на ВЛК та навчання для військовозобов'язаних.

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Про це сказала заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко в інтерв’ю NV.

«Надалі ми плануємо додати можливість отримати електронне скерування на проходження ВЛК, запровадити онлайн-рекрутинг, щоб людина могла подавати своє резюме через додаток до тієї військової частини, яка безпосередньо її цікавить, працювати з тим командиром, з яким вона відчуває себе максимально впевненою та ефективною», - сказала заступниця міністра.

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Онлайн-рекрутинг

У Міноборони хочуть повністю автоматизувати цикл рекрутингу.

Для цього планують інтегрувати систему, якою вже користуються рекрутингові центри, з Резерв+.

«Ідея в тому, що людина може подати резюме, отримати відповідь на нього запрошенням або на дзвінок, або фізично в рекрутинговий центр. Людина зможе обрати бригаду, командира, підрозділ. І в застосунку буде відстежуватися статус, чи пройшла людина далі, які наступні кроки. Це буде мобільний асистент або особистий мобільний рекрутер», - пояснила Черногоренко.

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Електронне направлення на ВЛК

До Резерв+ також планують додати електронне направлення на проходження військово-лікарської комісії.

«Людина, яка завантажила собі Резерв+, може за своїм бажанням у застосунку згенерувати це електронне направлення. Воно згенерується автоматично, і військово-лікарську комісію можна буде спокійно пройти без додаткового візиту [до ТЦК]», - сказала заступниця міністра.

Коли саме з'явиться така функція - конкретні дати наразі не називають. Міноборони проводить консультації з Міністерством охорони здоров’я, з Генеральним штабом та партнерами.

Крім цього, згодом в Резерв+ планують зробити навчання для військовозобов'язаних.

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«Хочемо тут додати всю необхідну інформацію, яка стане в нагоді людині, аби підготуватися до служби в лавах наших військ. Там будуть відеоуроки, тести, потім сертифікати», - розповіла Катерина Черногоренко.

Через Резерв+ свої дані оновили 1,7 млн українців

Свої дані через застосунок оновили вже 1,7 мільйона українців.

«1 мільйон 700 тисяч громадян оновили свої дані (у Резерв+ - ред.), виконавши своє зобов’язання. Близько 26 тисяч громадян оновили ці дані за кордоном», - зазначила Черногоренко.

Раніше в Резерв+ з’явився QR-код, який можна пред’явити при перевірці документів представникам ТЦК, поліції та Державної прикордонної служби.

У Міноборони запевнили, ​​що зламати додаток та отримати з нього дані неможливо.