У Харкові завершили рятувальні роботи на місці російського удару по п'ятиповерхівці. 

Про це повідомили у ДСНС. 

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Там зазначили, що за цією адресою внаслідок влучання авіабомби загинуло двоє людей. 

Ще 53 - постраждали. Серед них - троє дітей. 

Удар по Харкову: рятувальники завершили розбір завалів

Для того, аби розбирати завали рятувальники вирішили обвалити частину будинку. 

«Виникла ситуація, коли частина четвертого і п'ятого поверху знаходяться в аварійному стані. В будь-який момент може бути їхня руйнація. Тому разом з експертами зроблено висновок, що потрібно демонтувати частину четвертого і п'ятого поверхів, щоб уникнути безконтрольної руйнації будівлі», - розповів начальник аварійно-рятувальної частини ДСНС Сергій Рашевський.

Advertisement

Загалом через вчорашній обстріл у Харкові загинуло троє людей. 

СБУ заблокувала ще 3 схеми ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон
Більше по темі

СБУ заблокувала ще 3 схеми ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон

Вартість "послуг" становила до 15 тис. євро, а сума залежала від терміновості та способу уникнення мобілізації.

«Загинули три людини: двоє чоловіків та 41-річна жінка, яка під час обстрілу Основʼянського району виходила на зупинку громадського транспорту з тролейбуса», - уточнили в прокуратурі. 

Поліція повідомляла, що кількість постраждалих зросла до 56. 

Росіяни вдарили по Харкову КАБами

Російські війська вдарили по Харкову керованими авіаційними бомбами. 

Advertisement

Зафіксовано влучання у двох районах. 

Один боєприпас поцілив у пʼятиповерхівку в Основʼянському районі. 

У Холодногірському районі прилетіло по території підприємства. 

Від початку червня РФ скинула на Харківщину 700 КАБів

Від початку червня росіяни скинули на Україну понад 2400 керованих авіабомб.

700 з них прилетіло по Харківщині. 

Про це сказав президент Володимир Зеленський у своєму зверненні. 

Він зазначив, що завдяки дозволу США бити американською зброєю по військових цілях у Росії Україна змогла стабілізувати ситуацію в прикордонні Харківської області.

«Україна потребує необхідних сил і засобів, щоб знищувати носії цих бомб, зокрема російську бойову авіацію там, де вона є. Потрібен цей крок. Я вдячний усім партнерам, вдячний Америці за сильне рішення, яке допомогло нам стабілізувати ситуацію в прикордонні Харківщини, - ми отримали змогу знищувати російські ракетні пускові установки поблизу кордону та скупчення російських окупантів», - наголосив глава держави. 

Advertisement
Київ Пост
Київ Пост
Читати далі
Росіяни знову вдарили по Харкову КАБами Харків
Росіяни знову вдарили по Харкову КАБами
Київ Пост
2г тому
Росія вдарила по житловому району Харкова: є загиблі та поранені Харків
Росія вдарила по житловому району Харкова: є загиблі та поранені
Київ Пост
1д тому
СБУ заблокувала ще 3 схеми ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон Мобілізація
СБУ заблокувала ще 3 схеми ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон
Київ Пост
чер. 17
Помер чоловік, поранений внаслідок атаки РФ на Харків 10 червня Харків
Помер чоловік, поранений внаслідок атаки РФ на Харків 10 червня
Київ Пост
чер. 11
Спонсорований контент
" Попередній У застосунку Резерв+ зʼявляться нові функції
Далі » Атака «Калібрами»: на Київщині є постраждалі, пошкоджені будинки