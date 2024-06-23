У Харкові завершили рятувальні роботи на місці російського удару по п'ятиповерхівці.
Про це повідомили у ДСНС.
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Там зазначили, що за цією адресою внаслідок влучання авіабомби загинуло двоє людей.
Ще 53 - постраждали. Серед них - троє дітей.
Удар по Харкову: рятувальники завершили розбір завалів
Для того, аби розбирати завали рятувальники вирішили обвалити частину будинку.
«Виникла ситуація, коли частина четвертого і п'ятого поверху знаходяться в аварійному стані. В будь-який момент може бути їхня руйнація. Тому разом з експертами зроблено висновок, що потрібно демонтувати частину четвертого і п'ятого поверхів, щоб уникнути безконтрольної руйнації будівлі», - розповів начальник аварійно-рятувальної частини ДСНС Сергій Рашевський.
Загалом через вчорашній обстріл у Харкові загинуло троє людей.
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«Загинули три людини: двоє чоловіків та 41-річна жінка, яка під час обстрілу Основʼянського району виходила на зупинку громадського транспорту з тролейбуса», - уточнили в прокуратурі.
Поліція повідомляла, що кількість постраждалих зросла до 56.
Росіяни вдарили по Харкову КАБами
Російські війська вдарили по Харкову керованими авіаційними бомбами.
Зафіксовано влучання у двох районах.
Один боєприпас поцілив у пʼятиповерхівку в Основʼянському районі.
У Холодногірському районі прилетіло по території підприємства.
Від початку червня РФ скинула на Харківщину 700 КАБів
Від початку червня росіяни скинули на Україну понад 2400 керованих авіабомб.
700 з них прилетіло по Харківщині.
Про це сказав президент Володимир Зеленський у своєму зверненні.
Він зазначив, що завдяки дозволу США бити американською зброєю по військових цілях у Росії Україна змогла стабілізувати ситуацію в прикордонні Харківської області.
«Україна потребує необхідних сил і засобів, щоб знищувати носії цих бомб, зокрема російську бойову авіацію там, де вона є. Потрібен цей крок. Я вдячний усім партнерам, вдячний Америці за сильне рішення, яке допомогло нам стабілізувати ситуацію в прикордонні Харківщини, - ми отримали змогу знищувати російські ракетні пускові установки поблизу кордону та скупчення російських окупантів», - наголосив глава держави.