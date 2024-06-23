Ще 53 - постраждали. Серед них - троє дітей.

Там зазначили, що за цією адресою внаслідок влучання авіабомби загинуло двоє людей.

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Про це повідомили у ДСНС.

У Харкові завершили рятувальні роботи на місці російського удару по п'ятиповерхівці.

Удар по Харкову: рятувальники завершили розбір завалів

Для того, аби розбирати завали рятувальники вирішили обвалити частину будинку.

«Виникла ситуація, коли частина четвертого і п'ятого поверху знаходяться в аварійному стані. В будь-який момент може бути їхня руйнація. Тому разом з експертами зроблено висновок, що потрібно демонтувати частину четвертого і п'ятого поверхів, щоб уникнути безконтрольної руйнації будівлі», - розповів начальник аварійно-рятувальної частини ДСНС Сергій Рашевський.

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Загалом через вчорашній обстріл у Харкові загинуло троє людей.

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«Загинули три людини: двоє чоловіків та 41-річна жінка, яка під час обстрілу Основʼянського району виходила на зупинку громадського транспорту з тролейбуса», - уточнили в прокуратурі.

Поліція повідомляла, що кількість постраждалих зросла до 56.

Росіяни вдарили по Харкову КАБами

Російські війська вдарили по Харкову керованими авіаційними бомбами.

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Зафіксовано влучання у двох районах.

Один боєприпас поцілив у пʼятиповерхівку в Основʼянському районі.

У Холодногірському районі прилетіло по території підприємства.